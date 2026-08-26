Blake Lively pidió 8 millones de dólares a Justin Baldoni y la resolución final dejó a todos en shock

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni llegó a uno de sus últimos capítulos, pero el desenlace económico resultó muy distinto a lo que la actriz esperaba. Después de solicitar más de 8 millones de dólares para cubrir sus gastos legales, un juez federal determinó que el monto que realmente podrá recibir es muy inferior.

¿Cuánto dinero recibirá Blake Lively de Justin Baldoni?

El fallo fue emitido este 26 de agosto por el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman, quien concedió parcialmente la petición de Lively.

Justin Baldoni deberá pagar a Blake Lively poco más de 407 mil dólares tras la resolución judicial. Grosby Group

En total, la actriz recibirá 407 mil 451.75 dólares, divididos entre 363 mil 245.40 dólares por honorarios de abogados y 44 mil 206.35 dólares por costas procesales.

La cantidad representa apenas una fracción de los 8 millones 35 mil 40.88 dólares que había solicitado originalmente.

¿Por qué Justin Baldoni solo pagará 407 mil dólares?

De acuerdo con los documentos judiciales, Lively había argumentado que el complejo litigio con Baldoni justificaba una compensación millonaria. Su equipo había solicitado 7.49 millones de dólares por honorarios legales y otros 539 mil dólares relacionados con costas y gastos.

El juez Lewis Liman cuestionó las horas de trabajo legal reclamadas por el equipo de Blake Lively. IG blakelively / justinbaldoni

Sin embargo, el juez Liman consideró que la solicitud era desproporcionada. Aunque reconoció que las tarifas por hora cobradas por los abogados de la actriz no eran irrazonables debido a la complejidad y notoriedad del caso, sí cuestionó la enorme cantidad de horas facturadas.

Uno de los puntos que más pesó en la decisión fue el trabajo relacionado con medios de comunicación. Para el juez, las actividades de relaciones públicas y seguimiento de la cobertura periodística no eran indispensables para defender a Lively de la demanda por difamación.

Además, señaló que la actriz no presentó directamente las facturas completas que respaldaran todos los gastos reclamados.

Así fue la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conflicto comenzó públicamente en diciembre de 2024, cuando Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber generado un ambiente laboral hostil durante la filmación de It Ends With Us, película que ambos protagonizaron.

La actriz de It Ends With Us obtuvo solo una fracción de los honorarios legales que había solicitado. IMDb

Baldoni rechazó las acusaciones y posteriormente presentó una demanda multimillonaria contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otras personas. El enfrentamiento rápidamente se convirtió en una de las disputas legales más mediáticas de Hollywood.

Con el paso de los meses, ambas partes intercambiaron acusaciones y presentaron numerosos documentos ante los tribunales. El volumen del material fue considerable: el equipo de Lively aseguró haber entregado miles de documentos durante el proceso.

Finalmente, en mayo de 2026, las partes llegaron a un acuerdo que evitó el juicio que estaba previsto para unas semanas después. El arreglo puso fin al litigio principal, aunque todavía quedaba pendiente resolver quién debía asumir determinados costos legales.

Blake Lively y Justin Baldoni resolvieron su disputa principal mediante un acuerdo, pero los gastos legales seguían pendientes. IMDb

¿Blake Lively ya recibió algún pago de Justin Baldoni?

Uno de los aspectos llamativos del acuerdo fue que ni Lively ni Baldoni recibieron dinero directamente como parte del arreglo extrajudicial. La disputa, sin embargo, generó enormes gastos para ambos equipos legales.

El tribunal consideró desproporcionado el número de horas facturadas por los abogados de Lively. Foto: Blake Lively

Ahora, con la resolución de Liman, queda establecido que Lively sí puede recuperar una parte de los costos asociados con la defensa frente a la demanda por difamación que Baldoni presentó contra ella y que posteriormente fue desestimada. Aunque hasta el momento el monto aún no ha sido cubierto.