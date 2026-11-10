YouTube reconoció a Daddy Yankee por más de nueve mil millones de reproducciones 

LAS VEGAS.— Daddy Yankee cumplió 50 años este 2026, tiene más de 30 años de carrera artística y es el rey indiscutible del género urbano. En su caso, los números no mienten.

Este año llegó a acumular más de 3.3 mil millones de reproducciones en YouTube y se encuentra entre los 50 artistas más reproducidos en la plataforma en lo que va de 2026, registrando cifras masivas en países como México (más de 475 millones), Argentina (más de 405 millones), Estados Unidos (más de 390 millones) y Colombia (más de 255 millones), según datos internos de YouTube Charts 2026.

Ayer, la plataforma de videos y música le entregó un reconocimiento por más de 40 millones de suscriptores y más de 9 mil millones de vistas en el marco del evento All In You For You.

La encargada de la entrega fue Sandra Jiménez, directora regional y responsable de música para Latinoamérica y US Latin de YouTube, quien agradeció el trabajo en conjunto con el puertorriqueño. A su vez, el cantante la felicitó por haber sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación como una de las Leading Ladies of Entertainment 2026.

Durante aproximadamente 30 minutos, el creador de éxitos como Gasolina, Lo que pasó, pasó y Despacito conversó con A.J. Ramos, líder de alianzas de música y cultura latina para YouTube en Latinoamérica y US Latin. La charla se centró en sus motivaciones y en su más reciente disco, La Postal, en el que incluye varias colaboraciones sobre las que habló detalladamente.

Cardi B hizo un trabajo impecable; igualmente De La Rose, quien es una muchacha bien talentosa, con una voz única. Danny Ocean en su rama romántica es fantástico; Myke Towers, ¡wow!, y Bizarrap es uno de los mejores productores con los que he trabajado en la historia, un muchacho muy creativo, que tiene unas historias únicas”, compartió.

El cantante dijo confiar en su camino espiritual para ir por el buen camino de la música y la vida personal Rodolfo Monroy

Sobre qué consejos daría a las nuevas generaciones, señaló que no podía considerarse alguien capacitado para orientar profesionalmente: “Eso se lo dejo a los verdaderos profesionales de la salud. Yo puedo compartir mi experiencia, es diferente. Pero los jóvenes ahora tienen una ventaja, que son las plataformas digitales donde pueden sacar su música y exponerse. He aprendido a través del tiempo que no sólo para ellos, sino también para los artistas establecidos, aparte de hacer música tienes que crear una carrera dentro de las redes sociales y el contenido, que se convirtió en una nueva extensión de tu trabajo”.

Resaltó que al despertar mantiene “una relación con mi padre en los cielos, una oración, la palabra. Saco tiempo para mí, para estar bien aterrizado: espíritu, alma y cuerpo, darte prioridad. Luego sigo trabajando, atiendo todos los negocios y me divierto todavía en el estudio”.

El cantante explicó que lee mucho y concluyó que la aspiración es positiva, pero no así la ambición.

“Aspirar es bueno, tienes el derecho a aspirar. La ambición te va a hacer daño. Así que saca tiempo para ti. Cuando lleguen los momentos oscuros recuerda que todo tiene solución, todo va a estar bien si estás de la mano de Jesús. Yo siempre comparto lo que me ha ayudado: la vida espiritual, la ayuda profesional y la buena terapia”, concluyó el puertorriqueño, quien recibirá el premio a la Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación.