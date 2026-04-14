Beto Cuevas dedica conmovedor mensaje para despedirse de Felipe Staiti de Enanitos Verdes

Felipe Staiti se convirtió en uno de los nombres más representativos del rock en español, y su fallecimiento ha generado una profunda tristeza en la escena musical. Reconocido por su talento como guitarrista de Enanitos Verdes, su trabajo trascendió generaciones y fronteras, consolidándolo como una figura clave dentro del género.

La noticia de su partida provocó una ola de reacciones entre artistas y seguidores, entre ellos Beto Cuevas, quien compartió un mensaje dedicado al guitarrista para despedirse de él.

Felipe Staiti Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

Beto Cuevas se despide de Felipe Staiti

Uno de los mensajes que más resonó tras darse a conocer la noticia fue el del cantante Beto Cuevas, quien expresó su sentir ante la pérdida del músico argentino. A través de sus palabras, dejó ver el vínculo cercano que mantenían, además de reconocer el impacto que tuvo en la música latina.

“Estoy profundamente consternado por la sorpresiva y triste partida de mi amigo Felipe Staiti, legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes, esa gran banda mendocina que recorrió el mundo sembrando canciones y llenando el corazón de tantas personas”.

Felipe Staiti Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

Fue por medio de un video que el chileno expresó su tristeza por la muerte de Felipe Staiti. Además, el músico mencionó que acompaña en su dolor a la familia del guitarrista de Enanitos Verdes.

“Acompaño con todo mi respeto y cariño a su familia en este momento tan difícil. Vuela alto, Felipe… que tu música siga resonando donde habita lo eterno, y que Dios te reciba en su gloria”, escribió.

Enanitos Verdes confirma la noticia y comparte mensaje

Desde las redes sociales oficiales, Enanitos Verdes dio a conocer el fallecimiento de su guitarrista con un mensaje dirigido a sus seguidores. La banda expresó su tristeza y recordó el papel fundamental que tuvo dentro del grupo.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.

Felipe Staiti Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

Además, se informó que no habrá un acto público para despedirlo, decisión tomada por su familia. También se compartió un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en este momento.

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”.

PJG