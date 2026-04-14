Así fue la última presentación de Felipe Staiti en el Vive Latino 2026: FOTOS

El regreso de Enanitos Verdes al escenario del Vive Latino 2026 no apostó por sorpresas ni reinvenciones. La banda eligió un camino directo: una sucesión de éxitos que mantuvo al público cantando durante casi una hora sin pausas. En un festival donde muchos artistas presentan material nuevo, el grupo argentino optó por un setlist enfocado en la memoria colectiva.

La presentación, realizada el sábado 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana, en gran parte por la carga simbólica que implica ver a la banda tras la ausencia de Marciano Cantero.

Un setlist sin margen para el descanso

El formato de festival definió el ritmo del concierto. Con un tiempo limitado, Enanitos Verdes construyó una presentación sin espacios para improvisaciones o temas menos conocidos. Cada canción funcionó como un punto alto.

El arranque fue inmediato. Guitarras blancas abrió el set con una energía directa, aunque algunos asistentes identificaron el inicio como La muralla verde, dependiendo de su ubicación y momento de llegada. Desde ese punto, la banda mantuvo un flujo constante de temas reconocibles.

Entre los momentos más coreados estuvieron:

Eterna soledad , que generó uno de los primeros picos emocionales

, que generó uno de los primeros picos emocionales Mi primer día sin ti con el público acompañando de principio a fin

con el público acompañando de principio a fin Mariposas , que mantuvo la intensidad del bloque medio

, que mantuvo la intensidad del bloque medio El cover de Tu cárcel, originalmente de Los Bukis, que amplió el alcance generacional del set

El cierre, como era previsible, llegó con Lamento boliviano, tema que concentró el mayor volumen de voces y cerró la presentación con uno de los momentos más intensos de la tarde.

La ausencia presente en cada coro

Uno de los elementos más visibles durante el concierto fue la manera en que el público reaccionó ante la ausencia de Marciano Cantero. Sin menciones extensas ni homenajes explícitos durante el show, su figura estuvo presente a través de las canciones.

Felipe Staiti asumió el liderazgo vocal, una posición que ha tomado tras la muerte del vocalista original, y lo hizo con una ejecución enfocada en mantener la estructura de los temas sin modificaciones notables.

En varios momentos, especialmente en los coros más conocidos, la audiencia elevó el volumen de su participación, llenando los espacios que tradicionalmente ocupaba la voz de Cantero. Este fenómeno fue particularmente evidente en temas como “Amores lejanos” y “Mi primer día sin ti”.

A diferencia de otros actos del festival, Enanitos Verdes redujo al mínimo las intervenciones habladas. No hubo discursos largos ni elementos visuales complejos. La comunicación se dio principalmente a través de la música.

Uno de los pocos momentos de interacción verbal ocurrió cuando Staiti lanzó un “Aguante, México”, frase breve que fue respondida de inmediato por el público. El gesto funcionó como reconocimiento a una audiencia que ha acompañado a la banda durante décadas.

Este vínculo no es menor. México ha sido uno de los mercados más sólidos para el grupo, y la respuesta durante el Vive Latino confirmó esa relación. Cada canción fue recibida como un tema familiar, sin necesidad de introducciones o contextualización.

Un recorrido por sus canciones más reconocidas

El setlist presentado en el Vive Latino 2026 estuvo compuesto por los temas más representativos de la banda, organizados para mantener un ritmo constante:

Guitarras blancas La muralla verde Cordillera Eterna soledad Amores lejanos Por el resto Mi primer día sin ti Mariposas Tu cárcel (cover de Los Bukis) Lamento boliviano

La selección dejó fuera material reciente o menos conocido, priorizando canciones que forman parte del repertorio habitual del público.