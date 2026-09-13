Justin Bieber celebra 8 años de matrimonio con Hailey Bieber

Justin Bieber celebró su octavo aniversario de bodas con Hailey Bieber con una publicación romántica en Instagram, donde compartió varias fotografías junto a su esposa y le dedicó un mensaje por los años que han construido juntos.

El cantante publicó una serie de imágenes en las que aparece con Hailey mientras ambos juegan billar. En una de las fotografías, la fundadora de Rhode aparece inclinada sobre la mesa con el taco en la mano, mientras Justin permanece a su lado. En otra imagen, la pareja aparece a punto de besarse.

Junto al carrusel, Justin escribió un mensaje breve, pero significativo para conmemorar la fecha.

“8 años hasta el infinito. Nuevos comienzos. Te amo, cariño. Feliz aniversario”, escribió.

Hailey también reaccionó a la publicación y la compartió en sus historias de Instagram con el mensaje: 8 años.

Hailey Bieber compartió una historia en su Instagram Instagram

Justin y Hailey Bieber cumplen 8 años de casados

Justin Bieber y Hailey Bieber se casaron en una ceremonia civil en Nueva York el 13 de septiembre de 2018, después de haber retomado su relación meses antes.

Aunque la boda legal ocurrió ese año, la pareja celebró una segunda ceremonia en 2019, esta vez con familiares y amigos en Carolina del Sur.

Su historia comenzó años antes. Los rumores de romance entre ambos surgieron en 2014 y la relación fue confirmada públicamente en 2016. Tras una separación, Justin y Hailey retomaron su vínculo en junio de 2018 y poco después se comprometieron.

Hailey Bieber también celebra su historia con Justin

La publicación de aniversario llega después de que Hailey recordara en julio otra fecha importante para ambos: el aniversario de su compromiso.

Justin Bieber en colaboración con Hailey. Especial

En ese momento, la modelo compartió una fotografía en blanco y negro junto a Justin, acompañada por el mensaje “8 años” y emojis de anillos, en referencia al momento en que decidieron comprometerse.

Durante los últimos meses, la pareja también ha compartido distintas imágenes de su vida familiar, especialmente junto a su hijo Jack Blues, quien nació en agosto de 2024.

Justin y Hailey Bieber, una etapa familiar y pública

El aniversario ocurre en una etapa en la que Justin y Hailey han mostrado más momentos de su relación y de su faceta como padres.

A principios de septiembre, ambos protagonizaron una sesión fotográfica íntima para el primer número de WYouth, publicación hermana de W Magazine. En las imágenes, la pareja aparece en escenas cercanas y románticas, lo que volvió a generar conversación entre sus seguidores.

Hailey también compartió algunas de esas fotografías en su cuenta de Instagram y se refirió a ella y Justin como “mamá y papá de Jack”, en alusión a su nueva etapa familiar.