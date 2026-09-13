Arath de la Torre, Poncho de Nigris y Richi O'Farrill externan preocupación por Gala Montes

La situación que atraviesa Gala Montes provocó que varias figuras del espectáculo se pronunciaran públicamente, entre ellas Arath de la Torre, Poncho de Nigris y Ricardo O'Farrill, quienes expresaron preocupación por la actriz y cantante después de su breve paso por La Casa de los Famosos México 2026.

Los mensajes llegan después de varios días en los que Gala Montes ha generado conversación en redes sociales por sus publicaciones, transmisiones en vivo y su reciente salida de La Casa de los Famosos. La producción informó que la actriz había decidido salir voluntariamente del programa; sin embargo, después Gala negó esa versión y aseguró que ella no quería abandonar la competencia.

Tras su salida, Montes reapareció para decir que se encontraba bien. En una historia de Instagram, la actriz dijo: “Mi gente, ya estoy bien. Estoy descansando un ratito porque estaba entrenando con Yahir”.

La conversación aumentó durante el fin de semana, luego de que Gala apareciera con un cambio de imagen y continuara realizando publicaciones desde Estados Unidos, lo que generó comentarios de preocupación, burlas y especulaciones sobre su salud mental y supuesto consumo de sustancias.

Arath de la Torre dice que han intentado ayudar a Gala Montes

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de Arath de la Torre, quien convivió con Gala Montes durante la temporada 2024 de La Casa de los Famosos México, donde ambos formaron parte del llamado Team Mar.

En una publicación de Instagram, el conductor aseguró que personas cercanas a Gala han intentado acercarse a ella, pero que, desde su perspectiva, la actriz no ha aceptado esa ayuda.

“Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios”.

El mensaje de Arath alimentó la conversación sobre el entorno cercano de la actriz, pues sugiere que varias personas han tratado de acompañarla durante los últimos días.

Arath de la Torre comentó que han querido ayudar a Gala Montes Especial

Poncho de Nigris pide que Gala reciba ayuda

Poncho de Nigris también se pronunció en X, donde aseguró que Gala le envió un mensaje que calificó como “muy agresivo” después de que él intentara comunicarse con ella.

“Yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde”, escribió.

El regiomontano pidió que la actriz recibiera apoyo y fue más lejos al sugerir que debería ingresar a un centro de rehabilitación.

“Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón, aunque no pida ayuda, la tiene que recoger la patrulla espiritual”.

Días antes, Poncho ya había cuestionado el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México. En redes, expresó que la actriz no atravesaba un buen momento emocional y criticó que la producción la llevara nuevamente a un programa de encierro.

En otro mensaje, De Nigris elevó el tono de sus señalamientos y aseguró que la actriz estaría “a nada de un brote psicótico”, además de cuestionar si la producción estaba priorizando el rating.

Sin embargo, hasta ahora no existe información médica pública que confirme que Gala Montes atraviese un diagnóstico específico ni que se encuentre intoxicada, por lo que esas declaraciones deben manejarse como opiniones personales y no como una evaluación profesional de su estado de salud.

Richi O'Farrill pide no convertir la situación de Gala en burla

Uno de los pronunciamientos más extensos llegó por parte del comediante Ricardo O'Farrill, quien pidió a usuarios de redes sociales dejar de burlarse de Gala Montes y recordó su propia experiencia con una crisis pública.

O'Farrill cuestionó que algunos usuarios comenzaran a llamar a la actriz “Gula” y a comparar su apariencia o comportamiento con episodios que él mismo protagonizó años atrás.

“¿No creen que desde el hecho de llamarla ‘Gula’ una y otra vez ya están siendo parte del daño y el dolor que lleva a lo que actualmente está sucediendo? Estamos hablando de la integridad y la salud mental de un ser humano”.

El comediante aseguró que una situación relacionada con salud mental no debería convertirse en espectáculo para redes sociales y pidió pensar en cómo podría sentirse la persona una vez que atraviese el momento.

“Antes de reírnos del show, los invito a tocarse un momento el corazón”, escribió.

O'Farrill también habló desde su experiencia personal y pidió una segunda oportunidad para quienes atraviesan crisis.

“Nos merecemos otra oportunidad, tanto los afectados como la sociedad, para demostrar que somos mejores que esto”.

La respuesta de Gala Montes no tardó en llegar.

La actriz contestó directamente a Ricardo O'Farrill con un mensaje en el que minimizó su intervención y se refirió a la crisis que el comediante vivió públicamente.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos, que te dio un brote. No te preocupes, yo estoy haciendo dinero y música, no jalándomela como tú y dándole pedos a mi mamá, así que mejor ya cállate, pinche hijito de mami”.

Pese al tono de la respuesta, el mensaje de O'Farrill mantuvo el debate sobre el trato que reciben las figuras públicas cuando atraviesan momentos de exposición, conflicto o vulnerabilidad frente a las cámaras y redes sociales.

Gala Montes niega algunas versiones sobre su salida

Después de su salida de La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes dio su propia versión sobre lo ocurrido y negó que hubiera querido abandonar voluntariamente el programa.

La actriz aseguró que el conflicto comenzó porque necesitaba un producto de higiene menstrual y que, al salir por una puerta del foro para pedirlo, ya no le permitieron regresar.

También negó algunas versiones que circularon sobre su comportamiento dentro del reality, incluida una supuesta agresión a una psicóloga.

Sobre los señalamientos de consumo de sustancias, Gala desmintió el uso de pastillas u otras drogas y admitió únicamente consumo de marihuana, de acuerdo con el mismo reporte.