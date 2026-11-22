Las conversaciones empresariales suelen orbitar alrededor de los retos del entorno y de las estrategias capaces de llevar a la organización a un nivel superior. “La estructura sigue a la estrategia”, dice el viejo adagio del management, en alusión a los organigramas que asignan funciones a los equipos y designan a quienes encabezan cada tarea. Cuando parecía que teníamos dos fundamentos sólidos para el buen funcionamiento, aparece una frase atribuida a Peter Drucker que puede echar a perder todo lo anterior: “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”.

En efecto. Basta revisar la historia de muchas organizaciones dirigidas por gente inteligente y con estructuras bien diseñadas para encontrar fracasos difíciles de remontar, cuyo origen fue la falta de una cultura sólida. Enron y su cultura del cinismo; Kodak y su complacencia; Nokia y el miedo a los jefes que recorría la organización; o, muy recientemente, Nvidia, que no entró en crisis por una mala estrategia ni por la calidad de sus chips, sino por problemas de gobernanza y de coherencia en su liderazgo.

¿Por qué es tan difícil construir una cultura sólida? ¿Por qué es tan raro encontrar organizaciones donde la gente esté tan contenta de trabajar ahí como comprometida con la misión y los resultados? No hay respuestas únicas ni recetas simples. Intentaré, aun así, ofrecer algunas pistas para entender esa complejidad y algunas experiencias que enseñan el “cómo sí”.

La estrategia se diseña en una sala de juntas y se escribe en un documento; la estructura se decreta en un organigrama. La cultura, en cambio, es un fenómeno intangible y vivo. Depende, por una parte, de que existan ecosistemas que favorezcan el florecimiento de las personas y, por otra, de la libertad de cada una para comprometerse o no, para crear un buen ambiente o uno malo, para dar lo mejor de sí o una versión reducida.

Muchas organizaciones fracasan porque no logran generar esas condiciones. Las visiones cortoplacistas, el énfasis exclusivo en los incentivos externos, la intolerancia ante los pequeños errores, el miedo a los jefes, la desmotivación frente a las tareas diarias, o el sinsentido de un proceso que uno debe cumplir sin saber para qué, son solo algunas de las situaciones que generan culturas nocivas, incluso tóxicas.

Nadie se compromete por un memorándum, ni se entusiasma con unos valores enmarcados en las oficinas corporativas ni se queda más tiempo en el trabajo porque su descripción de puesto sea perfecta. Construir una buena cultura es sumamente difícil, entre otras razones, porque no se decreta: se cultiva.

Y, sin embargo, es posible. Los ejemplos positivos existen. Bimbo y su cultura centrada en la dignidad humana; Pixar y los entornos creativos que ha sabido propiciar en sus mejores épocas; Costco y su convicción de que pagar bien a sus colaboradores es una inversión y no un gasto o KidZania, ese mundo donde los empleados están contentos de hacer felices a los niños. Todas ellas, por cierto, son empresas rentables. Algunas investigaciones nos dan pistas para entender en qué se basan los cimientos de las culturas sólidas.

El conocido Proyecto Aristóteles de Google y los trabajos de Amy Edmondson en Harvard, por ejemplo, coinciden en algo. Lo que más distingue a los equipos de alto rendimiento no es la brillantez de sus integrantes, sino la seguridad psicológica, un clima en el que las personas pueden preguntar, proponer o equivocarse sin miedo a ser humilladas o castigadas. Adam Grant, investigador de Wharton, ha documentado algo complementario: hasta las tareas más rutinarias son ilusionantes cuando quien las realiza ve el impacto real de su trabajo en otras personas.

Los liderazgos que favorecen la participación y abren espacio a la innovación personal propician culturas con gente más motivada y, por tanto, con una libertad más inclinada a comprometerse con causas comunes. Si una organización logra transmitir a sus colaboradores el sentido trascendente de su labor, es decir, cómo su trabajo repercute directamente en la vida de quienes los rodean, generará un clima mucho más favorable. Si además, es una empresa con metas magnánimas, entonces el combo es perfecto.

Las culturas organizacionales fuertes habitan en el mundo invisible de los hábitos, las reglas no escritas y las personas que se suman libremente a causas nobles. Quien se siente libre y motivado contribuye a crear entornos de trabajo agradables, y esos entornos facilitan el alto desempeño. Escribirlo, al final, no fue tan difícil. Vivirlo es otra cosa. Difícil, pero no imposible. Y quien lo consigue levanta en su empresa, institución u organización una arquitectura invisible casi indestructible.