1. Histórico. La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, recibió el reconocimiento de la DEA, que calificó el operativo como un golpe significativo contra la organización vinculada a los Beltrán Leyva. Terry Cole, administrador de la agencia, destacó la cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el intercambio de inteligencia con autoridades mexicanas para localizar al presunto líder criminal. Washington le atribuye el tráfico de drogas y décadas de violencia e inestabilidad. El reconocimiento y la captura importan tanto como que la organización no se reconstruya. Resultados en sincronía con los tiempos y las exigencias. No son coincidencia.

2. ¡Siete! Morelos acumula siete primeros lugares nacionales en incidencia delictiva y otros 26 delitos lo colocan entre las entidades con peores registros. El balance de enero a octubre de 2026, elaborado por Morelos Rinde Cuentas, con cifras del SESNSP, exhibe el tamaño del problema para el gobierno de Margarita González Saravia. La entidad encabeza las cifras en despojo, extorsión, robo de motocicleta, tentativa de homicidio doloso, tráfico de menores y otros delitos contra la sociedad. Además, ocupa el segundo lugar en feminicidio y robo de automóvil, y el tercero en homicidio doloso. Siete focos rojos que la gobernadora no puede apagar.

3. Palmas. Omar García Harfuch reconoció a las Fuerzas Especiales del Ejército y a la Guardia Nacional por el operativo en Guasave que permitió capturar al Chapo Isidro, junto con Germán “N”, alias Serafín, segundo al mando, y José “N”, presunto operador financiero. El titular de la SSPC destacó el valor y profesionalismo de los efectivos, quienes enfrentaron ataques con armas de fuego y explosivos durante el despliegue. La operación, coordinada por la Defensa, a cargo de Ricardo Trevilla, y apoyada en labores de inteligencia, representa un golpe a la estructura criminal. Contener la reacción los próximos días será vital para, al fin, encontrar la paz.

4. Amigos primero. El Senado tenía un servicio médico con 28 años de trayectoria y una auditoría interna de 2025 que no encontró observaciones ni sugerencias sobre el ejercicio del gasto. Aun así, comenzó su desmantelamiento, con despidos sin sustento jurídico, y la salida del doctor Juan Francisco Omaña Villa, quien encabezó el área desde 1998. Adán Augusto López, detrás de todo esto, tendrá que explicar por qué una estructura que la propia auditoría calificó como eficaz y transparente terminó sacrificada. Si el servicio funcionaba, ¿para qué desmontarlo? ¿Para quién?

5. Resuelta. Alessandra Rojo de la Vega volvió a demostrar carácter y determinación al enfrentar una comparecencia marcada por la confrontación política en el Congreso de la Ciudad de México. En medio de señalamientos sobre una presunta operación para desacreditarla, la alcaldesa de Cuauhtémoc no se intimidó. Rojo de la Vega no se achicó ante el poder: dio la cara y defendió su gestión, su autonomía y el derecho de sus vecinos a tener una representación que no se doblegue ante intereses partidistas. La política exige argumentos y debate, no descalificaciones.