No hay día que se disfrute del lamentable espectáculo que nos ofrecen quienes forman parte de la cortesilla política de nuestro país. Al parecer, no hay un lugar que quede exento de la “obligación” de observar los exabruptos de un grupúsculo que revela las costuras de sus respectivas preparaciones en el ámbito de lo académico, lo social y, por supuesto, de su dimensión ética y legal en el ejercicio del poder, por diminuta que sea la parcelita que le haya tocado administrar. En ese sentido, no perdamos de vista que una de las principales cualidades de quienes integran ese grupo es la soltura con la que manejan sus contradicciones: aspecto y condición que no es exclusiva de las figuras que aparecen en las partes más altas de sus estructuras partidistas y burocráticas, pues se entiende que su existencia es posible gracias a una base que sostiene y valida sus acciones de manera incondicional, ya que representan la oportunidad de alcanzar sus propios objetivos e intereses personales. ¡Vaya costumbres y prácticas que determinan el círculo “virtuoso” el que ha alimentado a ese monstruo de mil cabezas que ha sido la política de nuestro país a lo largo de la historia!

Así, durante estos días en los que se comienza a intensificar el acomodo de piezas –ya en el simbólico tablero de ajedrez, de los palillos chinos o del juego de las canicas, dependiendo de la importancia que se le brinde a una o un aspirante– ante las “próximas” campañas electorales, el camino de la cordura y la civilidad parece estrecharse frente a nosotros una vez más, mientras el panorama acentúa la tonalidad de sus colores agrestes que ilustran la barbarie. No es extraño observar, con preocupación y algo más allá de la náusea, que la violencia ha sido la principal moneda de la que dispone la cortesilla política que gobierna o pretende acceder a las mieles del erario: parece que a los vacíos que generan las promesas de campaña y la falta de un proyecto de gobierno que no sea una simple ensoñación de idealismo trasnochado –marcado por el populismo más chabacano–, se les compensa con discursos incendiarios que sólo mueven a la agresión en todos los sentidos. A pesar de que no es algo nuevo, y mucho menos durante las dos últimas décadas, es aún más preocupante que, en la actualidad, la violencia sea considerada como el principal recurso de la politiquería nacional, lo cual no sólo se plantea a nivel discursivo o la ya conocida movilización de las huestes que buscan sabotear cualquier acto de sus rivales políticos. Y sin perder de vista que no se puede quitar del áspero panorama al crimen organizado, que son algunos de los encargados de acuñar esa moneda y que se conserva en los bolsillos de quienes han traicionado al país con sus corruptelas e impunidad.

En efecto, la reiteración del lugar común acerca del no perder de vista y el observar con detenimiento los movimientos de la cortesilla política, quizá nos permita recordar a ese gran personaje de la obra Rey Lear –escrita por quien diseccionó nuestras obscuridades con la precisión del desasosiego, el tremendo William Shakespeare–, el viejo conde de Gloucester, quien, luego de que le han sacado los ojos y presa de un juego de engaños, se deja guiar por el viejo loco conocido como Pobre Tom. En el momento en cual inicia su andar hacia la ciudad de Dover para cumplir con su fatal destino, nos regala una de las frases que nos permitiría concentrar, en tan sólo unas cuantas palabras, lo que es el paradójico vínculo de quienes gobiernan y la sociedad: “Tis the time’s plague when madmen lead the blind” (Es calamidad de estos tiempos que los locos guíen a los ciegos).

Quizá tan sólo se trate de ver con la agudeza de la responsabilidad, observar el actuar de la cortesilla política, que ha creado el sinónimo de Jauja con el erario, bajo el sentido de la legalidad y la necesidad de participar del futuro de nuestro país. La locura de sus contradicciones y la miseria ética que nos han colocado en un momento en el que la violencia es la constante, no puede evadirse con mirar a otro lado para aplaudir ciegamente o para dejar que nuestra realidad se siga definiendo por cada uno de los rostros de la violencia que, a fin de cuentas, puede alcanzarnos en lo más cotidiano.

Se avecinan días complejos, pero también una nueva oportunidad para que, como sociedad, observemos con atención y aprendamos a exigir aquello que se ha dejado olvidado entre los pasillos de la politiquería: la dignidad que debe ser el motor en todos nuestros ámbitos.