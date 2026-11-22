AUDÍFONOS

¿Cuánto volumen le está cobrando a sus oídos esa playlist que escucha a todo lo que da?

R. Más del que imagina, y sin posibilidad de reembolso. La OMS estimó en 2022 que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva por escuchar música a volumen peligroso, porque las células ciliadas del oído interno no se regeneran. Regla práctica: no pase del 60 por ciento del volumen ni de 60 minutos seguidos, y descanse. Si necesita subirle para vencer el ruido del Metro, el problema es el entorno, no el volumen: unos audífonos con cancelación de ruido, como los AirPods Pro o los Sony WH-1000XM5, permiten escuchar más bajo. Y si le zumban los oídos al quitárselos, ya recibió la advertencia: el zumbido, o tinnitus, a veces no se va nunca. Su oído no trae botón de reinicio.

NATALIDAD

¿Quién va a convencer a los capitalinos de tener hijos si el propio Estado pasó 50 años pidiéndoles lo contrario?

R. Le comparto que nadie, y por una buena razón: desde los años 70 la consigna oficial fue “La familia pequeña vive mejor”, y funcionó de maravilla. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, la fecundidad nacional cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2, y la Ciudad de México registra 0.8, menos que Tokio. El reemplazo exige 2.1. Sin embargo, “crisis incontrolable” es exagerar: en 2025 se registraron 1.68 millones de nacimientos y la capital conserva 9.1 millones de habitantes. El problema real será el envejecimiento: la edad mediana capitalina ya es de 37 años. Corea del Sur y Hungría gastaron fortunas en incentivos con resultados modestos. Ningún capitalino tiene un hijo por un spot publicitario.

MEDICAMENTOS

¿Quién vigila que la farmacia de la esquina no despache antibióticos como si fueran dulces de la caja registradora?

R. Oficialmente, la Cofepris, y desde agosto de 2010 los antibióticos exigen receta que la farmacia debe retener. Pero la ley se cumple como los reglamentos de tránsito en hora pico: según la Secretaría de Salud, cerca de 40 por ciento de los antibióticos se dispensa sin receta, y son el segundo producto más vendido en farmacias. ¿La razón? Se vende por caja, no por tratamiento; el consultorio contiguo expide recetas en minutos; y la consulta pública tarda semanas. El costo: resistencia bacteriana, que vuelve hospitalarias las infecciones simples. Y no es sólo cuestión de antibióticos: analgésicos y antiinflamatorios circulan con igual soltura. Guía práctica: exija receta, termine el tratamiento, no guarde sobrantes y desconfíe del despachador que diagnostica desde el mostrador. La receta es obligatoria; el cumplimiento, opcional.

CEJAS

¿Para qué sirven esas dos líneas de pelo sobre los ojos, además de arruinarse en la peluquería?

R. Para algo más que enmarcar la cara: para hablar sin abrir la boca. Un estudio de la Universidad de York publicado en Nature Ecology & Evolution en 2019 propone que nuestra frente plana y las cejas móviles evolucionaron para comunicar emociones. Una ceja arqueada basta para decir “no le creo” sin gastar saliva. El Homo heidelbergensis, de hace unos 300 mil años, cargaba una visera ósea tan gruesa que sus cejas apenas podían moverse; el Homo sapiens, con frente vertical, pudo levantarlas, fruncirlas y delatarse en un segundo. De paso, siguen cumpliendo el oficio original: desviar el sudor y la lluvia para que no le caigan a los ojos. Eso sí, las cejas depiladas hasta la nada también comunican: casi siempre, arrepentimiento.