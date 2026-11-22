Tomo del periódico Noroeste del viernes: “Este jueves 19 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa, pero la Fiscalía reportó sólo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán mataron a balazos a Emmanuel, un menor de 15 años, en el fraccionamiento Santa Fe; fue atacado afuera de su casa, mientras estaba sentado en una silla mecedora. También, el cuerpo embolsado de una persona fue localizado en la colonia Ampliación 20 de Noviembre”. Etcétera. Tomo ahora su nota principal en la edición digital durante la mayor parte del sábado: “Amanecen Los Mochis y Guasave como zona de guerra, tras noche de incendios y bloqueos por captura de El Chapo Isidro”. Omar García Harfuch difundió ayer por la tarde este mensaje: “Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave a Fausto Isidro “N”, alias Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”. Casi en simultáneo, el gobierno de Sinaloa aseguró que la situación en Guasave se encontraba bajo control. Quedaba atrás, según esto, la noche de terror de helicópteros artillados y camionetas plagadas de sicarios. El Chapo Isidro fue trasladado a la Ciudad de México. Se reportaban cuatro militares y siete isidristas muertos. La guerra mexicana del fin del mundo. ¿Quién irá ganando 17 años después del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca? Los ciudadanos, no. Los morelenses, no. Los sinaloenses, tampoco.