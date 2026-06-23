¿Bellakath la menos? Productores de La Más Draga lanzan críticas en su contra

Bellakath se volvió tendencia en redes sociales, luego de que integrantes de la producción de La Más Draga compartieran su opinión sobre la participación de la cantante dentro del popular reality. Sus declaraciones han generado debate entre los seguidores del programa y de la cantante, ya que aseguraron que trabajar con ella fue una experiencia complicada.

Las declaraciones surgieron durante una reciente entrevista en la que los productores recordaron la visita de la artista a una de las emisiones de la séptima temporada.

Foto: Captura de video

¿Qué dijeron los productores sobre Bellakath?

Durante su participación en el podcast Niñas Bien, Carlo Villarreal y Bruno Álvarez abordaron distintos momentos detrás de cámaras de La Más Draga. Fue ahí donde Villarreal expresó abiertamente su inconformidad al recordar la presencia de Bellakath como invitada especial.

Foto: Instagram labellakath

Según explicó, la actitud de la cantante no fue la que esperaban y aseguró que algunas de sus peticiones habrían influido en diversos aspectos de la producción. Señaló que quienes revisen el episodio donde apareció la artista podrían notar algunos de los cambios realizados en el encuadre de los jueces y el de ella.

Además, el productor utilizó calificativos contundentes para describir su experiencia trabajando con ella, comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Foto: Especial

¿Con qué otras artistas fue comparada Bellakath?

En la misma conversación, los productores compararon el comportamiento de Bellakath con el de otras figuras de la música que también han colaborado con el programa.

Mencionaron a Belinda, Kenia Os y Yeri Mua como ejemplos de artistas que, desde su perspectiva, tuvieron una actitud más relajada y accesible durante sus respectivas participaciones.

Foto: Instagram labellakath

¿Por qué resurgen las críticas contra la cantante?

La controversia llega días después de que algunas personas que aseguran haber trabajado con Bellakath también compartieran opiniones negativas sobre ella.

Uno de los casos más comentados fue el del bailarín Cruz Ayón, quien a través de redes sociales afirmó que la cantante mantenía una actitud arrogante y poco accesible dentro del entorno laboral. Sus declaraciones generaron conversación entre usuarios que debatieron sobre la imagen pública de la artista.

Finalmente, los productores aseguraron que la aparición de Bellakath no destacó por algún momento relevante dentro de la emisión y cerraron sus declaraciones con la frase: "Bellakath, la menos".