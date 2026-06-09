El final de 'La Más Draga' llegará a salas de cine; ¿cuándo será la preventa?

La final de La Más Draga se vivirá ahora también en pantalla grande. Cinépolis anunció que la gran final del concurso drag será transmitida en vivo en salas seleccionadas a través de su ventana de contenido alternativo +QUE CINE.

El evento llegará a los cines el próximo 15 de agosto, convirtiendo la coronación de “La Más” en una experiencia para verse junto a otras fans, feminosas y seguidores del arte drag.

La preventa todavía no tiene fecha confirmada, pero Cinépolis informó que estará disponible próximamente a través de su aplicación oficial, sitio web y taquillas de los complejos participantes.

¿Cuándo será la final de La Más Draga en Cinépolis?

La final de La Más Draga se transmitirá en Cinépolis el 15 de agosto y formará parte de +QUE CINE, la propuesta de Cinépolis dedicada a eventos especiales, conciertos, transmisiones en vivo, contenido alternativo y experiencias que no forman parte de la cartelera tradicional.

Por ahora, Cinépolis no ha revelado la lista de complejos participantes ni las ciudades donde estará disponible la transmisión.

¿Por qué La Más Draga se volvió un fenómeno?

Desde su lanzamiento, La Más Draga se convirtió en un referente de la cultura pop digital y de la escena drag en español. Su formato combina retos creativos, pasarelas, humor, música, referencias mexicanas y momentos virales que han hecho crecer una comunidad apasionada alrededor del programa.

Más allá de la competencia, el proyecto funciona como una vitrina para artistas drag, diseñadores, maquillistas, performers y creadores que usan el escenario para mezclar identidad, tradición, sátira, espectáculo y cultura popular.

En esta temporada, las participantes, ganadoras de ediciones anteriores, demostraron creatividad, disciplina y conexión con sus raíces para mantenerse en la competencia rumbo a la final.

Una final para vivir con otras feminosas

La transmisión en cine promete una noche de emoción, presentaciones especiales, sorpresas y mucho brilloteo. Las finalistas buscarán conquistar al jurado y al público para convertirse en la nueva soberana del drag en México y Latinoamérica.

Ver la final en pantalla grande también cambia la experiencia para el fandom. En lugar de seguirla desde casa, las personas asistentes podrán vivirla como un evento compartido, con otras fans que han acompañado cada reto, pasarela y eliminación de la temporada.