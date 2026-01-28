Tiktoker acusa a Bellakath de amenazarla: ‘Si algo me pasa, ella será responsable’

Bellakath se está convirtiendo en una verdadera reina de la polémica, y es que la cantante ha sido señalada en distintas ocasiones por sus controvertidos comentarios a quienes han llegado a criticarla, mostrando que la reguetonera agarra parejo con todos y no permite que nadie se meta con ella.

Y es que, la famosa, conocida tanto por sus éxitos como por su carácter explosivo en redes sociales, enfrenta una nueva polémica que va más allá de los intercambios de palabras y podría traerle consecuencias legales.

Tiktoker revela amenazas de Bellakath

En esta ocasión, la tiktoker Bebeluz, también conocida como “Lu”, acusó públicamente a la intérprete de haberla amenazado con agredirla físicamente o incluso mandar a alguien para hacerlo.

La controversia comenzó luego de que la influencer emitiera algunas críticas sobre la carrera artística de Bellakath, los comentarios fueron suficientes para encender rápidamente la discusión redes sociales escaló rápidamente, luego de que la cantante respondiera, presuntamente, con un video publicado en sus historias de Instagram, el cual no tardó en viralizarse.

De acuerdo con Bebeluz, en ese material Bellakath lanzó amenazas directas y utilizó comentarios ofensivos no solo hacia su trabajo, sino también hacia su apariencia física y aseguró que fue llamada “falsa”, “doble moral” y “clasista”.

“Bellakath amenazó con agredirme o mandar a alguien a hacerlo, así que si algo llega a sucederme la hago a ella completamente responsable. No me asusta un intento de reguetonera, pero dejo esto como prueba”, declaró la influencer en uno de sus videos.

Bebeluz también citó textualmente lo que, según ella, dijo la cantante en el video que circuló en redes:

“Te voy a dar en tu p*ta madre, porque yo hablar con una mugrosa pues no, mejor me las madreo o mando a que se las madrear”.

Ante la difusión del clip, la tiktoker decidió fijar una postura clara y responsabilizar directamente a Bellakath de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad física, además, señaló que las amenazas públicas reflejan la forma de actuar y los valores de la artista.

“Es increíble que se le ocurra amenazarme públicamente. Nada de lo que dijo me ofende, solo habla de lo que ella cree que define su valor como persona”, añadió.

Hasta el momento, Bellakath no ha emitido una postura oficial ni ha respondido directamente a las acusaciones de Bebeluz.

*brc