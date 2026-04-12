¡Del karaoke al estudio! Danna y Belinda encienden las redes en su paso por España

Danna y Belinda están dando de qué hablar en redes sociales, y todo apunta a que una colaboración entre ambas ya está confirmada.

Hace unas horas, Belinda compartió imágenes en las que se les puede ver juntas en un estudio de grabación, acompañadas de Alex Hoyer, quien además de cantante también ha trabajado con Danna como productor y compositor.

Foto: Instagram Belinda

Pero eso no fue todo. Las artistas coincidieron recientemente en Madrid, donde sorprendieron al cantar juntas. En distintos videos se les ve interpretando temas como “El sol no regresa” de La Quinta Estación y “Mala fama”, éxito de Danna.

En la reunión también se animaron a cantar canciones como “Amor a primera vista” y “Muriendo lento”, desatando la emoción de quienes estaban presentes.

Además, en redes comenzaron a circular clips más casuales: en uno se les ve saliendo juntas y acercándose a un perrito que paseaban por la calle; en otro, Danna le toma fotos a Belinda, mostrando la buena química entre ambas. Incluso se viralizó un video donde aparecen platicando, al que le añadieron un audio divertido que la propia Belinda compartió.

Todo esto ha encendido las especulaciones entre sus fans, quienes ya esperan con emoción un posible proyecto juntas

En medio de encuentros espontáneos y momentos que rápidamente se volvieron virales, Danna y Belinda dejaron claro que hay una conexión real tanto dentro como fuera del escenario.

Foto: Especial

Aunque aún no hay un anuncio oficial, todo indica que este acercamiento podría convertirse en uno de los proyectos más comentados del momento. Por ahora, sus fans ya están atentos a cualquier pista… porque si algo quedó claro, es que juntas pueden hacer mucho ruido.

Foto: Instagram Belinda

Kenia Os, Belinda y Danna

En medio del revuelo en redes sociales, una pregunta no ha dejado de aparecer: ¿y Kenia Os?

La ausencia de la cantante en los recientes encuentros entre Danna y Belinda generó comentarios divididos. Por un lado, hay quienes consideran que su presencia sería clave en una posible colaboración; por otro, algunos opinan que no es necesaria, señalando que sus trayectorias han sido distintas: mientras Belinda y Danna comenzaron en la actuación y la música desde muy jóvenes, Kenia dio el salto a la industria desde las redes sociales.

Lo cierto es que, más allá de las comparaciones, las tres se han consolidado como algunas de las figuras más fuertes del pop mexicano actual. Además, lejos de alimentar rivalidades, han dejado ver una relación cordial.

En cuanto a colaboraciones, Belinda y Kenia Os ya trabajaron juntas en el tema “Jackpot”, un lanzamiento que dio mucho de qué hablar entre sus fans. Por su parte, la posible unión entre las tres artistas ha sido mencionada en varias ocasiones, tanto en redes como en entrevistas.

Sin embargo, hasta ahora ese proyecto conjunto no se ha concretado.

Aun así, el interés del público sigue creciendo. Para muchos, representan una nueva etapa del pop en español, y una colaboración entre las tres continúa siendo una de las más esperadas por sus seguidores.

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