¿Lo viste? El brillante secreto detrás del look que Belinda usó en la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de 2026 contó con un espectáculo musical de talla internacional. Entre las actuaciones más comentadas del día destacó la de Belinda, quien no solo conquistó al público con su interpretación de “Por Ella” junto a Los Ángeles Azules, sino también con un impresionante look que escondía un detalle que pocos notaron a primera vista.

El detalle oculto en el look de Belinda

Desde que se confirmó su participación en la inauguración celebrada en el Estadio Ciudad de México, la expectativa era enorme. La cantante formó parte de un cartel que reunió a figuras como Shakira, Alejandro Fernández, Maná, J Balvin, Danny Ocean y Lila Downs, consolidando una de las ceremonias de apertura más ambiciosas en la historia del torneo.

La cantante interpretó “Por Ella” junto a Los Ángeles Azules ante miles de aficionados. AFP PHOTO/The Grosby Group

Pero si hubo algo que captó la atención de las redes sociales fue el espectacular atuendo que Belinda eligió para subir al escenario. A simple vista, algunos usuarios consideraron que se trataba de una propuesta relativamente sencilla: un corsé rosa y unos jeans amplios. Sin embargo, la realidad era mucho más impresionante.

¿Cuántos cristales tenía el look que usó Belinda en el Mundial?

El diseño fue creado especialmente para la artista por el diseñador mexicano Juan Carlos Plasencia y estaba confeccionado con más de 80 mil cristales Swarovski, un detalle que convirtió cada movimiento de la cantante en un auténtico espectáculo de brillo.

Su look destacó por estar confeccionado con más de 80 mil cristales Swarovski. Cortesía

La pieza principal era un corsé de manga larga en tono rosa mexicano, con hombros descubiertos y una silueta estructurada que resaltaba la figura de la intérprete. El diseño se complementó con unos pantalones de mezclilla inspirados en el modelo Levi's 501 Loose, intervenidos artesanalmente con miles de cristales colocados uno por uno.

El resultado fue un espectacular degradado que transitaba del rosa al azul mediante aplicaciones brillantes que cubrían prácticamente toda la superficie del denim. Esta intervención transformó una de las prendas más icónicas de la moda casual en una pieza de alto impacto visual digna de un escenario mundialista.

El outfit incluyó un corsé rosa mexicano y unos jeans Levi’s 501 Loose™ personalizados. Cortesía

¿Cómo fue el maquillaje de Belinda para el Mundial 2026?

Belinda complementó el conjunto con tenis deportivos blancos, manteniendo la comodidad necesaria para una presentación llena de movimiento y baile. Además, añadió exclusivas piezas de joyería en tonos rosa y azul de Jacob & Co., reforzando la armonía cromática del estilismo.

El diseño fue creado especialmente para ella por el diseñador mexicano Juan Carlos Plasencia. Cortesía

El beauty look también siguió una línea perfectamente calculada. La cantante apostó por un maquillaje luminoso con acabado glowy, cejas definidas, sombras naturales y labios en tonos suaves. Su cabello, llevado suelto con ondas ligeras y raya al centro, permitió que el protagonismo permaneciera en el vestuario sin perder el sello glamuroso que la caracteriza.

La colaboración de Belinda con Levi’s y Swarovski

La elección no fue casual. El proyecto buscó reinterpretar el denim como un símbolo de creatividad, autoexpresión y cultura pop, fusionando el legado de Levi’s con la artesanía de lujo asociada a Swarovski.

Su regreso al Estadio Ciudad de México tuvo un significado especial al reencontrarse con el escenario donde comenzó su carrera. Cortesía

Así, una prenda cotidiana se convirtió en una declaración de estilo capaz de competir con cualquier vestido de alta costura. Por otro lado, la presentación tuvo una fuerte carga emocional para Belinda.

Su regreso al Estadio Ciudad de México representó una especie de círculo completo en su carrera artística. Hace más de dos décadas, cuando apenas era una niña, se presentó por primera vez en ese mismo recinto durante un concierto relacionado con la telenovela Amigos x Siempre, una producción que marcó el inicio de su carrera ante millones de espectadores.

Ahora, convertida en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latinoamericano, regresó al mismo escenario para formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.