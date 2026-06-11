¿Qué quiso decir? La señal que hizo Belinda durante la inauguración del Mundial 2026

Belinda se presentó en el show de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, este jueves 11 de junio, previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

Su presentación junto a Los Ángeles Azules, con el tema ‘Por Ella’, fue todo un éxito, sin embargo, una señal que hizo la cantante está causando revuelo en redes sociales.

La señal que hizo Belinda durante la inauguración del Mundial 2026

Belinda en el Mundial 2026. Especial

Dado que la presentación de Belinda era una de las más esperadas por los fanáticos, desde que comenzó a cantar los ojos se pusieron sobre ella y, fue por ello que se hizo tendencia la señal que hizo mientras caminaba hacia el centro del escenario.

Antes que comenzara a entonar las primeras letras, Belinda volteó directamente a la cámara, juntó sus dedos pulgares y los índices de ambas manos formando un triángulo, una señal que no pasó desapercibida para los fanáticos.

Lo anterior, hizo preguntarse a muchos qué significaba ese triángulo y por qué había decidido hacerlo durante su presentación en la inauguración del Mundial.

¿Illuminati?

Famosos como Katy Perry, Rihanna y Lady Gaga han hecho esta señal durante sus presentaciones en algunos eventos.

La señal suele atribuirse a teorías de conspiración relacionadas con los Illuminati. Sin embargo, no existe evidencia sólida de que esa pose sea una señal oficial de una organización secreta real.

La asociación entre el triángulo y los Illuminati proviene principalmente de la popularidad del llamado “Ojo de la Providencia”, un símbolo representado por un ojo dentro de un triángulo.

Aunque este emblema tiene orígenes religiosos y masónicos anteriores a las teorías conspirativas modernas, con el paso del tiempo fue incorporado a la cultura popular como un supuesto símbolo illuminati. Esto llevó a que cualquier imagen de una celebridad haciendo una forma triangular con las manos fuera interpretada por algunos sectores como una referencia oculta a dicha organización.

Cabe destacar que históricamente los Illuminati sí existieron. Se trató de una organización llamada Illuminati de Baviera, creada por Adam Weishaupt en el siglo XVIII en Baviera, actualmente parte de Alemania, cuyo objetivo era promover ideas ilustradas como la razón, la educación y el cuestionamiento de la autoridad tradicional. El grupo fue prohibido por las autoridades bávaras pocos años después de su fundación y desapareció como organización activa.

La creencia de que los Illuminati continúan operando en secreto y controlan acontecimientos mundiales surgió mucho después, especialmente durante los siglos XX y XXI. Libros, documentales, películas, foros de internet y redes sociales ayudaron a popularizar estas teorías, convirtiendo símbolos como el triángulo con las manos en supuestas pruebas de una conspiración global. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia verificable que demuestre que artistas, empresarios o políticos formen parte de una organización secreta identificable mediante este gesto.

Críticas a la cantante por su vestuario

Además de la señal, Belinda también fue criticada por su ‘look sencillo’ que utilizó para la inauguración del Mundial 2026.

Usuarios señalaron que no era un vestuario adecuado para usar durante su presentación, la cual tenía grandes expectativas entre sus seguidores.

Belinda eligió un corsé color rosa mexicano con mangas largas y pantalón oversize de mezclilla decorado con cristalería. El atuendo contrasta con los looks glamurosos que ha lucido en galas y premiaciones previas.

Usuarios expresaron sorpresa por la elección del vestuario y algunos cuestionan la falta de “impacto visual” respecto a otras presentaciones internacionales en donde Belinda ha sido el centro de atención.