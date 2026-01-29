TikTok Awards 2026: Lista de GANADORES
Conoce la lista actualizada de los ganadores de los TikTok Awards, los creadores y tendencias que marcaron el año en la plataforma y definieron la conversación digital.
Los TikTok Awards celebran cada año a los creadores, tendencias y momentos que definieron la conversación digital en la plataforma. Más allá de las cifras de reproducciones, estos premios reflejan cómo el entretenimiento, el humor, la música y las causas sociales encuentran nuevas formas de resonar con millones de usuarios, convirtiendo videos breves en fenómenos culturales de alcance global.
A continuación, se presenta la lista actualizada de ganadores de los TikTok Awards, un recuento que se irá ampliando conforme se confirmen nuevas categorías y reconocimientos. Desde creadores consolidados hasta revelaciones del año, este listado permite observar qué voces y contenidos marcaron el pulso de TikTok y cómo la plataforma continúa redefiniendo la manera en que se consume y se produce cultura digital.
Lista completa de GANADORES de los TikTok Awards
La edición 2026 contempla categorías que abarcan desde el entretenimiento y la música hasta la educación, el deporte y el impacto social. Esta es la lista completa de ganadores:
Revelación del año
TikTok Inspira
- @bastiandelfin (GANADOR)
- @valeriavillalobosvc
- @soyelarturito
- @alecastellanos2
- @brandonbryler
Aprende en TikTok
- @ingesaurio
- @elingedamian
- @morisdieck
- @isa_marcial
- @aleidaargueta
Master del Entretenimiento
- @andresnavytiktok
- @aycarloscamacho
- @aranna_geek
- @plano_cinema (GANADOR)
- @cinedev
MVP del Deporte
- @delbosquef1
- @benjaannun
- @gerynnasotelo
- @gusbol_ (GANADOR)
- @charlie_carrillo_
Canción del año
- “WEEKND”, de @grupobohemio
- “Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby
- “La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele
- “Gatito”, de @elmalibaby
- “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep
Artista del año
- @elboguetobrrr
- @itslatinmafia
- @alan.arrieeta
- @carlamorrison
- @elenarose
TikTok del año
- @gabogabb
- @nenamounstro
- @brauliorodrg
- @cainguzman
- @pongamoslo_a_prueba
Creador del año
- @biojairzinho
- @daniela.emmanuel
- @leal_stephany
- @soyaldooo
- @joexulaje
Creador TikTok LIVE del Año
- @natalydayana_
- @kiba.066
- @insano_h1mx
- @soygabrielbeato
- @srpulsera2.0
Change Makers
- @cienciarara
- @soyrafacarbajal
- @nenamounstro
- @mikephy
- @decorandopasteles