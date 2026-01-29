Última Hora Impreso de hoy

TikTok Awards 2026: Lista de GANADORES

Conoce la lista actualizada de los ganadores de los TikTok Awards, los creadores y tendencias que marcaron el año en la plataforma y definieron la conversación digital.

Por: Gustavo Alonso

Los TikTok Awards2026

Los TikTok Awards celebran cada año a los creadores, tendencias y momentos que definieron la conversación digital en la plataforma. Más allá de las cifras de reproducciones, estos premios reflejan cómo el entretenimiento, el humor, la música y las causas sociales encuentran nuevas formas de resonar con millones de usuarios, convirtiendo videos breves en fenómenos culturales de alcance global.

A continuación, se presenta la lista actualizada de ganadores de los TikTok Awards, un recuento que se irá ampliando conforme se confirmen nuevas categorías y reconocimientos. Desde creadores consolidados hasta revelaciones del año, este listado permite observar qué voces y contenidos marcaron el pulso de TikTok y cómo la plataforma continúa redefiniendo la manera en que se consume y se produce cultura digital.

Lista completa de GANADORES de los TikTok Awards

La edición 2026 contempla categorías que abarcan desde el entretenimiento y la música hasta la educación, el deporte y el impacto social. Esta es la lista completa de ganadores:

Revelación del año

TikTok Inspira

  • @bastiandelfin (GANADOR)
  • @valeriavillalobosvc
  • @soyelarturito
  • @alecastellanos2
  • @brandonbryler

Aprende en TikTok

  • @ingesaurio
  • @elingedamian
  • @morisdieck
  • @isa_marcial
  • @aleidaargueta

Master del Entretenimiento

  • @andresnavytiktok
  • @aycarloscamacho
  • @aranna_geek
  • @plano_cinema (GANADOR)
  • @cinedev

MVP del Deporte

  • @delbosquef1
  • @benjaannun
  • @gerynnasotelo
  • @gusbol_ (GANADOR)
  • @charlie_carrillo_

Canción del año

  • “WEEKND”, de @grupobohemio
  • “Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby
  • “La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele
  • “Gatito”, de @elmalibaby
  • “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del año

  • @elboguetobrrr
  • @itslatinmafia
  • @alan.arrieeta
  • @carlamorrison
  • @elenarose

TikTok del año

  • @gabogabb
  • @nenamounstro
  • @brauliorodrg
  • @cainguzman
  • @pongamoslo_a_prueba

Creador del año

  • @biojairzinho
  • @daniela.emmanuel
  • @leal_stephany
  • @soyaldooo
  • @joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

  • @natalydayana_
  • @kiba.066
  • @insano_h1mx
  • @soygabrielbeato
  • @srpulsera2.0

Change Makers

  • @cienciarara
  • @soyrafacarbajal
  • @nenamounstro
  • @mikephy
  • @decorandopasteles

