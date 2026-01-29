TikTok Awards 2026: Lista de GANADORES

Los TikTok Awards celebran cada año a los creadores, tendencias y momentos que definieron la conversación digital en la plataforma. Más allá de las cifras de reproducciones, estos premios reflejan cómo el entretenimiento, el humor, la música y las causas sociales encuentran nuevas formas de resonar con millones de usuarios, convirtiendo videos breves en fenómenos culturales de alcance global.

A continuación, se presenta la lista actualizada de ganadores de los TikTok Awards, un recuento que se irá ampliando conforme se confirmen nuevas categorías y reconocimientos. Desde creadores consolidados hasta revelaciones del año, este listado permite observar qué voces y contenidos marcaron el pulso de TikTok y cómo la plataforma continúa redefiniendo la manera en que se consume y se produce cultura digital.

Lista completa de GANADORES de los TikTok Awards

La edición 2026 contempla categorías que abarcan desde el entretenimiento y la música hasta la educación, el deporte y el impacto social. Esta es la lista completa de ganadores:

Revelación del año

TikTok Inspira

@bastiandelfin (GANADOR)

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema (GANADOR)

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@ gusbol_ (GANADOR)

@charlie_carrillo_

Canción del año

“WEEKND” , de @grupobohemio

, de @grupobohemio “Avión Privado” , de @yerimuaa y @elmalibaby

, de @yerimuaa y @elmalibaby “La plena” , de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele “Gatito” , de @elmalibaby

, de @elmalibaby “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0

Change Makers