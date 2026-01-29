Odessa A’zion renuncia a Deep Cuts tras polémica por whitewashing

La actriz Odessa A’zion confirmó su salida de Deep Cuts, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Holly Brickley, luego de que su elección de casting generara una fuerte discusión en redes sociales.

La polémica surgió tras revelarse que interpretaría a Zoe Gutiérrez, un personaje descrito en el libro como de origen mexicano y judío, lo que motivó críticas sobre representación e inclusión en la industria cinematográfica.

La decisión de la actriz se produjo pocos días después del anuncio oficial de su participación y fue comunicada directamente por ella a través de redes sociales.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre whitewashing, práctica que ha sido señalada en múltiples producciones de Hollywood en los últimos años.

Odessa A’zion anunció su salida de Deep Cuts tras críticas en redes sociales. (Foto: Reuters)

El origen de la controversia por el casting

La polémica comenzó cuando se confirmó que A’zion daría vida a Zoe Gutiérrez, expareja de uno de los personajes centrales de la historia. Lectores de la novela advirtieron que el personaje es presentado como mexicana y judía, una identidad que no coincidía plenamente con el perfil de la actriz, lo que desató críticas en plataformas digitales.

Las reacciones se centraron en la importancia de respetar la representación cultural en adaptaciones literarias, especialmente cuando se trata de personajes cuya identidad forma parte de su construcción narrativa. Para muchos usuarios, el caso reflejaba una problemática recurrente en la industria del cine estadounidense.

La polémica surgió por la representación del personaje Zoe Gutiérrez. (Foto: Reuters)

La postura pública de Odessa A’zion

Ante el creciente señalamiento, Odessa A’zion decidió pronunciarse públicamente. A través de mensajes publicados en sus historias de Instagram, la actriz reconoció las críticas y explicó cómo se dio su participación inicial en el proyecto.

“Gracias por llamar mi atención sobre esto. Estoy de acuerdo con todas ustedes y lo siento muchísimo”, escribió .

A’zion detalló que originalmente audicionó para otro personaje y que posteriormente le ofrecieron el papel de Zoe, el cual aceptó sin haber leído aún la novela. En ese mismo mensaje, reconoció que debió informarse mejor sobre los antecedentes del personaje antes de aceptar el rol.

La noche del miércoles, la actriz confirmó formalmente su salida del proyecto. “¡Chicos! Estoy de acuerdo con todos ustedes y no voy a hacer esta película”, escribió en otra publicación. En ese mensaje, señaló que desconocía la identidad completa del personaje cuando aceptó el papel.

“Nunca tomaría un papel que claramente está destinado a otra persona. Hay muchísimas personas perfectamente capacitadas para interpretarlo y yo no soy una de ellas”, añadió, reiterando que su decisión respondía a un ejercicio de responsabilidad profesional.

La actriz compartió su postura a través de redes sociales. Captura de pantalla de Instagram (Foto: odessaazion)

Reacciones del público y debate sobre representación

Las declaraciones de A’zion generaron respuestas divididas. Mientras algunos usuarios continuaron cuestionando el proceso de casting, otros reconocieron que la actriz optara por retirarse del proyecto tras escuchar las críticas. La discusión se amplió hacia la responsabilidad de los estudios y productores en la asignación de papeles culturalmente específicos.

Especialistas y usuarios señalaron que el caso evidenció la necesidad de procesos más cuidadosos en las adaptaciones, particularmente cuando se trasladan historias literarias al cine. La conversación volvió a colocar el tema de la representación auténtica como un pendiente estructural en Hollywood.

Deep Cuts es una adaptación de la novela de Holly Brickley. (Foto: Reuters)

El futuro de ‘Deep Cuts’ tras la salida

Hasta el momento, la productora A24 no ha emitido una postura oficial sobre la renuncia de A’zion ni sobre el futuro del casting del personaje de Zoe. La película continúa en desarrollo bajo la dirección de Sean Durkin y mantiene a Cailee Spaeny y Drew Starkey como protagonistas.

La producción deberá ahora encontrar a una actriz que se ajuste al perfil original del personaje, en un contexto donde la atención pública se mantiene sobre el proyecto. El caso de Deep Cuts se suma así a una lista de producciones recientes que han enfrentado cuestionamientos por decisiones de casting y representación cultural.