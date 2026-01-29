Cineteca ofrece curso para analizar el universo creativo de Studio Ghibli

La Cineteca Nacional anunció la apertura de un curso presencial dedicado a analizar la filmografía de Studio Ghibli más allá de la obra de Hayao Miyazaki, el director más reconocido del estudio japonés. La propuesta académica busca ampliar la mirada hacia otros realizadores que también definieron la identidad narrativa y visual del estudio.

El curso se desarrollará a lo largo de trece semanas y está dirigido a público mayor de edad interesado en el análisis cinematográfico y la animación japonesa. A través de la proyección y discusión de diversas películas, se revisará el trabajo de directores como Isao Takahata, Tomomi Mochizuki, Yoshifumi Kondō, Hiroyuki Morita, Hiromasa Yonebayashi y Gorō Miyazaki.

Esta actividad funciona como una segunda etapa de un recorrido previo enfocado en Miyazaki, con el objetivo de contextualizar la aportación colectiva que dio forma a Studio Ghibli y consolidó su prestigio internacional dentro de la animación contemporánea.

La Cineteca ofrece un curso presencial para analizar las películas de Studio Ghibli más allá de Hayao Miyazaki. (Foto: Gemini)

Un curso para mirar más allá de Hayao Miyazaki

Aunque Miyazaki es la figura más visible del estudio, el programa parte de la premisa de que Studio Ghibli se construyó a partir de múltiples voces autorales. Cada uno de los directores incluidos desarrolló estilos, preocupaciones temáticas y enfoques narrativos propios que ampliaron el alcance creativo del estudio.

Las sesiones abordarán temas recurrentes como la infancia, la memoria, la guerra, la identidad, la ecología y los vínculos humanos, ejes que atraviesan la filmografía del estudio, pero que adquieren matices distintos según el realizador. El análisis permitirá identificar tanto las constantes estéticas de Ghibli como sus variaciones internas.

El curso consta de trece sesiones presenciales de tres horas cada una, para un total de 39 horas. En cada encuentro se proyectará una película dirigida por alguno de los realizadores distintos a Miyazaki, seguida de un análisis guiado sobre su contexto histórico, narrativa y relevancia dentro de la evolución del estudio.

De acuerdo con la información académica, el objetivo es que los participantes comprendan el carácter colectivo de Studio Ghibli y reconozcan la diversidad de inquietudes artísticas que coexistieron dentro del estudio a lo largo de más de tres décadas.

El curso revisa la obra de los directores que dieron forma a Studio Ghibli. (Foto: Cineteca)

Información práctica para los interesados

El recorrido inicia con La tumba de las luciérnagas (1988), de Isao Takahata, una de las obras más contundentes del estudio, centrada en la infancia durante la posguerra japonesa. Continúa con Recuerdos del ayer (1991), que aborda la nostalgia y la identidad rural desde una perspectiva íntima.

También se incluyen Puedo escuchar el mar (1993), sobre la adolescencia y los silencios emocionales; Pompoko (1994), una alegoría ecológica desde la mitología japonesa; y Susurros del corazón (1995), que explora la vocación creativa y el primer amor. Cada título será analizado como parte de un conjunto narrativo más amplio.

El programa contempla películas que transitan entre lo cotidiano y lo fantástico. Mis vecinos los Yamada (1999) ofrece una mirada humorística a la vida familiar, mientras que Haru en el reino de los gatos (2002) se adentra en un universo fantástico desde la aventura y el autodescubrimiento.

En etapas posteriores se revisarán Cuentos de Terramar (2006), Arrietty y el mundo de los diminutos (2010) y La colina de las amapolas (2011), filmes que abordan el equilibrio interior, la coexistencia secreta y la reconstrucción tras la guerra, siempre desde enfoques autorales distintos.

La Cineteca alberga un curso dedicado al cine de animación japonesa. (Foto: Cineteca)

El curso se llevará a cabo del 20 de febrero al 29 de mayo de 2026, con sesiones los viernes de 18:00 a 21:00 horas, en la sede de la Cineteca Nacional de las Artes, ubicada en la alcaldía Coyoacán. El costo total es de 3,575 pesos, con pago en una sola exhibición y descuentos para estudiantes, profesores, personas adultas mayores y participantes de cursos anteriores.

Las inscripciones abrirán el 16 de enero de 2026 y se mantendrán disponibles hasta completar el aforo. El curso está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad interesadas en el análisis del cine de animación japonés. Los interesados deben revisar la convocatoria en: https://www.cinetecanacional.net/docs/extension_academica/394.pdf.