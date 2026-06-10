Belinda sorprende como emperatriz: revelan las primeras imágenes de la serie "Carlota"

Una de las series más esperadas de los próximos años es "Carlota", la producción que marcará el regreso de Belinda a la actuación en un papel histórico que ya ha despertado la curiosidad de miles de personas.

Desde que la actriz y cantante anunció que viajaría a España, a mediados de enero, para comenzar con el rodaje, sus seguidores no han dejado de esperar nuevas noticias sobre este proyecto. Ahora, HBO Max ha revelado las primeras imágenes de la intérprete caracterizada como la emperatriz, aumentando aún más la expectativa.

¿De qué trata la serie "Carlota", protagonizada por Belinda?

La miniserie estará inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, la princesa nacida en Bélgica que se convirtió en emperatriz de México durante el Segundo Imperio Mexicano, entre 1864 y 1867.

Belinda será la encargada de dar vida a este emblemático personaje histórico y mostrará una faceta distinta de su carrera artística. La producción también explorará la relación de Carlota con Maximiliano de Habsburgo, una historia de amor marcada por el poder, la tragedia y las decisiones que cambiaron el rumbo del país.

Primeras imágenes de Belinda como Carlota emocionan a sus fans

A través de una serie de fotografías compartidas por la plataforma de streaming, se puede ver a Belinda completamente transformada en la emperatriz mexicana.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje que confirmó que el rodaje ya llegó a su fin, aunque "la historia de Carlota continúa", una frase que incrementó la emoción entre quienes esperan con ansias este nuevo trabajo de la cantante y actriz.

Su caracterización, el vestuario y la ambientación no tardaron en llamar la atención de los usuarios en redes sociales.

Reacciones de usuarios al ver a Belinda caracterizada como emperatriz

La publicación generó miles de interacciones en muy poco tiempo. Tan solo durante la primera hora acumuló más de tres mil reacciones, reflejando el entusiasmo que existe alrededor de la serie.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. Muchos expresaron su emoción por ver a Belinda en un personaje tan diferente a los que ha interpretado anteriormente, mientras que otros destacaron lo bien que luce caracterizada como Carlota.

Para muchos de sus fans, este podría convertirse en uno de los proyectos más importantes de su carrera como actriz.

Belinda como Carlota: revelan primeras imágenes de la serie de HBO Max y cuándo se estrena Foto: hbomaxmx / hbomaxcl / hbomaxar / hbomaxlat

¿Cuándo se estrena la serie "Carlota" de HBO Max?

La serie llegará a HBO Max durante 2027, aunque hasta el momento la plataforma no ha revelado una fecha exacta de estreno.

Se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre el lanzamiento oficial, así como nuevos adelantos de una producción que ya se perfila como una de las más esperadas por los seguidores de Belinda.

Sin duda, este proyecto representa un nuevo reto para la artista, quien continúa siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento en México. Por ello, el recibimiento de "Carlota" promete estar acompañado de una gran expectativa entre sus seguidores.