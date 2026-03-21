Becky G toda una ARMY: Se suma al esperado concierto de BTS

Uno de los conciertos más esperados por los fans del K-pop finalmente se hizo realidad: el regreso de BTS a los escenarios con el espectáculo especial “The Comeback Live” en Seúl.

Tras cuatro años de pausa, la agrupación volvió a presentarse en vivo, lo que provocó que miles de ARMY se reunieran en la icónica Plaza Gwanghwamun para seguir el evento.

El concierto también fue transmitido a nivel mundial a través de Netflix, reuniendo a seguidores de distintas partes del mundo e incluso a algunas celebridades que no quisieron perderse este esperado regreso.

Becky G asiste a concierto de BTS

Entre los asistentes destacó la presencia de la cantante Becky G, quien fue captada entre el público minutos antes de que comenzara el show.

Rebecca Marie Gómez más conocida como Becky G apareció en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se le ve en primera fila esperando el inicio del concierto y mostrando su emoción por el regreso de la banda surcoreana.

La intérprete de “Sin Pijama” también compartió en sus stories de Instagram un breve video previo al espectáculo, en el que expresó su entusiasmo por estar en Corea del Sur para presenciar el evento.

Estoy muy emocionada por ver a BTS arrasar en su regreso en directo, comentó la cantante.

En otras publicaciones se le observa disfrutando del concierto con su Army Bomb, el característico lightstick oficial de los fans del grupo.

Becky G en concierto de BTS en Seúl Foto: @iambeckyg

¿Cómo se llama la canción de J‑Hope con Becky G?

La cantante colaboró en 2019 con J‑Hope en la canción Chicken Noodle Soup, un tema que mezcla K-pop con hip hop y que logró gran popularidad entre los seguidores del grupo.

Desde entonces, la artista ha mantenido cercanía con los integrantes y en distintas ocasiones ha mostrado públicamente su apoyo hacia la banda surcoreana.

¿Qué canciones cantó BTS?

Durante el concierto, BTS interpretó varios temas de su nuevo álbum ARIRANG, además de algunos de los éxitos que marcaron su carrera.

Entre las canciones del nuevo material destacaron:

Body to Body

Body to Body Hooligan

2.0

Aliens

SWIM

FYA

Además, el grupo no dejó fuera algunos de los temas que se han convertido en favoritos de sus fans:

Butter

Butter Dynamite

MIC Drop

Mikrokosmos

Este concierto marcó el primer gran regreso de BTS tras varios años de pausa, un momento muy esperado por el ARMY alrededor del mundo.