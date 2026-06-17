¿Guerra en el clan? El motivo por el que Brooklyn Beckham acusa a sus padres de "usar" a su hermana Harper

La crisis familiar que sacude a los Beckham parece estar lejos de encontrar una solución. Cuando parecía que la polémica entre Brooklyn Beckham y sus famosos padres había alcanzado su punto máximo, un nuevo episodio volvió a colocar a la familia en el centro de la conversación mediática.

El gesto de Harper Beckham que terminó envuelto en polémica

Esta vez, la protagonista involuntaria es Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria Beckham, quien habría intentado acercarse a su hermano mayor en medio del distanciamiento que mantiene con el resto del clan.

La hija menor de los Beckham le llevó una carta escrita a mano. IG

Según diversos reportes publicados en medios estadounidenses, Harper, de 14 años, aprovechó una reciente visita familiar a Los Ángeles para intentar reencontrarse con Brooklyn.

La adolescente había viajado junto a sus padres y hermanos para acompañar a David Beckham durante la ceremonia en la que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

De acuerdo con la información difundida, Harper acudió a la residencia que Brooklyn comparte con su esposa, Nicola Peltz, en Beverly Hills. Su intención habría sido entregarle una carta escrita de su puño y letra, un gesto que buscaba tender puentes entre ambos.

Sin embargo, el esperado encuentro nunca se produjo. Brooklyn no se encontraba en casa en ese momento y la joven regresó sin haber podido verlo. Lo que parecía un intento privado de acercamiento pronto se convirtió en una nueva controversia cuando comenzaron a circular fotografías de la visita y versiones opuestas sobre lo ocurrido.

Por qué Brooklyn Beckham cree que sus padres manipularon la situación

Desde el entorno de Brooklyn y Nicola surgieron sospechas inmediatas. Un portavoz cercano a la pareja aseguró que la presencia de fotógrafos en el lugar no era una coincidencia y sugirió que la situación había sido cuidadosamente planificada para generar una imagen favorable de David y Victoria Beckham ante la opinión pública.

Brooklyn sospecha que la visita fue utilizada para mejorar la imagen de sus padres. IG

La acusación fue contundente: según esta versión, la visita de Harper habría sido utilizada para mostrar que los Beckham siguen intentando acercarse a su hijo mayor, a pesar de las profundas diferencias que existen entre ellos.

No es la primera vez que Brooklyn expresa este tipo de inquietudes. Desde que decidió romper públicamente con su familia a principios de año, ha sostenido que sus padres han recurrido a los medios de comunicación para influir en la narrativa alrededor del conflicto.

La reconciliación entre Brooklyn y su familia parece cada vez más lejana. IG

También ha defendido que tanto él como Nicola han sido objeto de filtraciones y comentarios que buscan perjudicar su imagen.

La reacción de David y Victoria ante las acusaciones de su hijo

Del otro lado, las personas cercanas a David y Victoria rechazaron de forma categórica estas acusaciones. Fuentes citadas por medios británicos calificaron la versión de Brooklyn como "profundamente injusta" y aseguraron que Harper actuó únicamente por iniciativa propia.

David y Victoria Beckham niegan cualquier estrategia mediática. IG

Según esta postura, la adolescente extraña a su hermano y simplemente quiso aprovechar su estancia en California para entregarle personalmente una carta y demostrarle que sigue pensando en él.

Las mismas fuentes consideran especialmente doloroso que una menor de edad haya quedado atrapada en medio de una disputa familiar tan mediática. La situación habría afectado también a Victoria Beckham.

Diversos reportes señalan que la diseñadora se encuentra devastada por el impacto emocional que el conflicto está teniendo en Harper, quien siempre mantuvo una relación muy cercana con Brooklyn.

Victoria estaría especialmente afectada por el impacto emocional en su hija. Instagram

Mientras tanto, la ausencia del hijo mayor en momentos clave de la familia continúa alimentando las especulaciones. Su falta en la ceremonia del Paseo de la Fama de David Beckham fue interpretada por muchos como una nueva muestra de la distancia que existe entre ambas partes.

Aunque ni David, ni Victoria, ni Brooklyn han revelado más detalles detrás de la ruptura familiar, lo cierto es que cada nuevo episodio parece profundizar la brecha. Y lo que comenzó como rumores de tensión se ha transformado en una de las disputas familiares más comentadas del mundo del espectáculo.