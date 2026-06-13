Mundial 2026: Tom Cruise y David Beckham firman playera del América en el debut de EE. UU.

El debut de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 tuvo de todo: goles, intensidad y una inesperada dosis de grandeza mexicana en las tribunas. Durante el encuentro frente a Paraguay en Los Ángeles, el SoFi Stadium se transformó en una constelación de estrellas de Hollywood y del deporte, destacando la presencia del histórico David Beckham y el legendario actor Tom Cruise.

Sin embargo, el momento más viral de la noche ocurrió fuera del terreno de juego. En medio de la euforia del partido, ambas celebridades internacionales detuvieron su camino en los palcos para firmar una camiseta del Club América. La imagen de las firmas plasmadas en la indumentaria azulcrema desató la locura total en las redes sociales de México, consolidando al conjunto de Coapa como un fenómeno de impacto verdaderamente global.

Fiesta completa: Estados Unidos aplasta a Paraguay en Los Ángeles

Mientras Beckham y Cruise ponían la magia de la cultura pop en las gradas, la escuadra de las Barras y las Estrellas se encargó de dar el espectáculo sobre la cancha. El combinado anfitrión no tuvo piedad de la escuadra guaraní y firmó un debut de ensueño al sellar una contundente victoria por 4-1.

Con este resultado, el equipo estadounidense aprovechó al máximo su localía para dar un golpe de autoridad sobre la mesa, regalarle una alegría a sus aficionados y dejar sensaciones inmejorables de cara a su camino en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026: Una vitrina de fútbol y entretenimiento

La estampa de Beckham y Tom Cruise arropando el fútbol de nuestra región y mostrando simpatía por las Águilas reafirma el espíritu de esta Copa del Mundo 2026, donde el espectáculo extra cancha compite directamente con la acción del balón. Los Ángeles demostró por qué es una de las sedes principales del certamen, uniendo con éxito el rigor deportivo con el glamour internacional.