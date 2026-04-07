Bebés: el episodio de 'Bluey' que te enseña a no comparar

Si tienes hijos pequeños, es muy probable que ya seas fan de Bluey. La serie australiana disponible en Disney+ no es solo para niños; es un manual de crianza disfrazado de caricatura. De entre todas sus joyas, hay un episodio que destaca por sanar el corazón de quienes se sienten abrumados por la presión social: Bebés.

La trampa de la competencia constante

El episodio 50 de la segunda temporada nos sumerge en un flashback. Chilli, la mamá de Bluey, recuerda los días en que su primogénita era apenas una bebé en un grupo de crianza.

Bluey es una serie llena de mensajes sobre crianza Captura de pantalla

Al principio, Chilli se siente orgullosa porque Bluey aprendió a rodarse antes que los demás. Sin embargo, el orgullo se transforma rápidamente en ansiedad cuando nota que otros bebés, como Coco y Snickers, empiezan a gatear y caminar mientras Bluey parece estancada.

"Enfócate en tu propio carril"

La trama captura a la perfección esa sensación de insuficiencia que surge al comparar el ritmo de nuestro hijo con el de los demás. Chilli llega a obsesionarse tanto con el progreso de Bluey que convierte la crianza en una carrera de obstáculos, llegando a sentirse una "mala madre" porque su hija no sigue el estándar.

El mensaje central del episodio es vital: Cada niño corre su propia carrera a su propio ritmo. Y aunque suene a algo simple, comprenderlo, a veces cuesta trabajo.

El momento de Bluey que nos hizo llorar a todos

Uno de los puntos más emotivos de la serie ocurre cuando Bella (la mamá de Coco), una madre con mucha más experiencia, visita a una desanimada Chilli que incluso ha abandonado el grupo de mamás.

Tras mostrarle una foto de sus nueve hijos, Bella le dice unas las palabras que toda madre necesita escuchar en algún momento:

“Hay algo que debes saber: lo estás haciendo genial”.

E inmediatamente después, le da un abrazo que no solo consuela a Chilli; es un mensaje directo a la audiencia. Nos recuerda que las "competencias" de bebés son innecesarias y que el desarrollo no es una línea recta ni un concurso de velocidad.

Un final con propósito en el episodio de Bluey

El final del episodio 'Bebés' de Bluey es muy emotivo Captura de pantalla

El episodio cierra con una imagen poderosa. Bluey finalmente camina, pero no lo hace para ganar una carrera ni para cumplir con una estadística. Da sus primeros pasos en la cocina, impulsada por un deseo genuino: llegar a los brazos de su mamá.

¿Dónde ver Bluey cuántos episodios tiene?

Si después de leer sobre Bebés te dieron ganas de hacer un maratón, puedes encontrar todas las aventuras de la familia Heeler en Disney+, que es la plataforma que cuenta con los derechos de distribución internacional.

Bluey cuenta con tres temporadas, en total 154 episodios: Cada capítulo dura aproximadamente 7 minutos, lo que los hace perfectos para ver en pequeños descansos (aunque es imposible ver solo uno).

Además de las temporadas principales, existen los "Bluey Minis", una serie de cortos de entre 1 y 3 minutos que exploran momentos divertidos y cotidianos de Bluey y Bingo.