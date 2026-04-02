Criar varones: cómo educar hijos más conscientes y sin machismo

Para muchos padres, criar a sus hijos es uno de los mayores retos y aprendizajes de la vida. En ese camino es común preguntarse si lo están haciendo bien o si podrían mejorar la manera en que educan y acompañan a sus hijos.

Con el paso del tiempo, cada vez más especialistas comparten recomendaciones que pueden servir como guía para las familias, especialmente cuando surgen dudas sobre cómo abordar temas como las emociones, el temperamento o los límites.

En entrevista para Excélsior con Jorge Cantero López, autor del libro Ser Hombre, el también psicoterapeuta y conferencista preguntamos sobre algunos de los cuestionamientos más frecuentes que tienen los padres durante la crianza de los niños y la importancia de comprender su forma de ser.

Para madres y padres, educar a sus hijos suele implicar una búsqueda constante por hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, en ese proceso aparecen dudas sobre qué es correcto y qué no en la crianza, por lo que escuchar la opinión de especialistas puede ser clave para orientar a las familias.

¿Cuáles son las características de la crianza?

El autor de Ser Hombre explicó que uno de los primeros pasos para comprender a los niños es observar su temperamento, ya que cada persona nace con características distintas.

“Cada ser humano en la Tierra trae un temperamento diferente de nacimiento. Hay niños, extrovertidos, introvertidos, hay niños muy solitarios, hay niños muy aguerridos y hay niños muchos más tranquilos”, señaló.

Por ello, recomendó que los padres aprendan a identificar las fortalezas y debilidades de sus hijos, entender cómo son y acompañarlos con una crianza respetuosa, en la que se establezcan límites, pero también se promuevan sus capacidades y valores.

Errores comunes al educar a los niños Foto: Canva

¿Qué es el error en la educación?

Durante la conversación, el psicoterapeuta también habló sobre algunos de los errores más comunes en la educación, especialmente cuando se trata de la forma en que se entienden las emociones de los hombres.

"El error común es creer ‘los hombres tienen pocas emociones’; no, los hombres tenemos tantas emociones como cualquier otro ser humano, pero si no se nos da oportunidad de expresarlas y no se nos dan las palabras para expresarlas, si no las aprendemos desde chicos, entonces nos convertimos en adultos que no saben expresar lo que sienten y sus únicos dos recursos son: estoy enojado y no me pasa nada".

Sin embargo, añadió que cuando a los niños no se les da la oportunidad de expresar lo que sienten o no se les enseñan las palabras para hacerlo desde pequeños, pueden convertirse en adultos que no saben comunicar sus emociones.

Errores en la crianza de los niños: especialista Foto: Canva

¿Cómo enseñarles a expresar emociones a los niños?

El especialista indicó que, en ocasiones, los hombres tienden a expresar sus emociones de una manera distinta, más orientada a la acción que a las palabras.

Esto no significa que no sientan o que su forma de expresar emociones sea incorrecta, sino que puede tratarse de una diferencia en la manera de relacionarse con el mundo.

“Hay una tendencia muy extendida hoy en día a pensar que la única forma correcta de expresar las emociones es la femenina: a través de vínculos, a través de relaciones, a través de muchas palabras y a través de mucho afecto”, explicó.

No obstante, destacó que es importante respetar estas diferencias, ya que imponer una sola forma de expresión emocional puede generar el mensaje de que la manera en que alguien siente o expresa sus emociones es incorrecta.

Errores comunes al educar a los niños Foto: Canva

¿Cuál es la manera correcta de educar a un niño?

La realidad es que no existe un manual único para educar a los hijos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que una crianza saludable debe basarse en amor, respeto y acompañamiento emocional.

También es importante que los niños tengan un espacio seguro donde puedan expresar lo que sienten, aprender a comprender sus emociones y desarrollar habilidades como la empatía y la regulación emocional.

No se trata de castigar, la educación debe enfocarse en enseñar valores y ayudar a los niños a entender sus emociones para que puedan gestionarlas de forma sana a lo largo de su vida.

Errores comunes al educar a los niños Foto: Canva

Ser Hombre: un libro que invita a reflexionar sobre la masculinidad

En su libro Ser Hombre, Jorge Cantero López aborda la masculinidad desde una mirada reflexiva y profunda, con el objetivo de cuestionar ideas tradicionales y promover una visión más sana sobre lo que significa ser hombre en la sociedad actual.

Jorge Cantero explicó que busca abrir un espacio de conversación que permita entender la masculinidad sin reducirla a estereotipos negativos.

Su intención es que los lectores encuentren en el libro una sensación de descubrimiento, curiosidad y el deseo de participar de manera positiva en la sociedad, entendiendo que es posible ser hombre y también ser una buena persona. El ejemplar ya se encuentra disponible en librerías y también puede adquirirse en línea.

Errores comunes al educar a los niños Foto: Canva

Al final, aunque no existe una fórmula perfecta para la crianza, las recomendaciones de los especialistas coinciden en algo fundamental: educar con amor, observar a los hijos y acompañarlos en el desarrollo de sus valores y emociones.