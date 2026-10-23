“No nos comparen”: El mensaje de Barbara Palvin sobre los cuerpos y la presión en el posparto

Barbara Palvin regresó a las pasarelas de Victoria's Secret apenas seis semanas después de convertirse en madre. Su aparición llamó la atención por su rápida reincorporación al trabajo y abrió una conversación sobre las expectativas físicas que enfrentan las mujeres después del embarazo.

La modelo húngara, de 33 años, participó en el Victoria's Secret Fashion Show 2026, celebrado el 18 de octubre en Los Ángeles, California, después de recibir a su primera hija, Sylvie, junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse.

Su regreso provocó distintas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su participación, otros cuestionaron si mostrar una recuperación física tan rápida podía generar expectativas poco realistas para las mujeres que atraviesan el posparto.

Ante la conversación, Palvin publicó un mensaje en Instagram para explicar cómo vivió su regreso al modelaje, reconocer los apoyos que recibió y hablar sobre las dificultades que enfrentan otras madres al reincorporarse a sus actividades laborales.

Barbara Palvin reconoce los privilegios que tuvo durante su posparto

Uno de los principales puntos que abordó Barbara Palvin fue la importancia de contar con familiares y amigos durante las primeras semanas después del nacimiento de un bebé, especialmente cuando una mujer decide regresar al trabajo.

La modelo explicó que su participación en Victoria's Secret fue posible gracias a las personas que la acompañaron durante su recuperación, por lo que agradeció públicamente el apoyo recibido en esta nueva etapa.

En su publicación, destacó que criar a un bebé requiere ayuda y reconoció que se siente afortunada de tener una familia y amistades dispuestas a colaborar cuando lo necesita.

Durante una entrevista con Good Morning America, Palvin contó que sus padres viajaron para ayudarla y que algunos de sus amigos incluso le llevaban comida a su casa para facilitarle las actividades cotidianas.

La esposa de Dylan Sprouse también reconoció que su situación laboral es distinta a la de muchas mujeres, pues tuvo la posibilidad de decidir cuándo quería reincorporarse a sus compromisos profesionales.

Señaló que su experiencia la hizo pensar en las madres que deben volver a trabajar pocas semanas después del parto, incluso cuando todavía necesitan tiempo para recuperarse.

Palvin mencionó particularmente las condiciones laborales de Estados Unidos, donde muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a una licencia de maternidad remunerada.

Aunque la legislación federal contempla hasta 12 semanas de licencia sin goce de sueldo para trabajadores que cumplen determinados requisitos, Estados Unidos no cuenta con un programa federal universal de licencia familiar pagada.

La modelo consideró que las madres deberían contar con mejores condiciones para decidir cuándo regresar al trabajo, sin que las necesidades económicas las obliguen a hacerlo antes de sentirse preparadas.

Barbara Palvin compartió detalles de su maternidad y mostró cómo utilizó un extractor de leche durante su regreso a Victoria's Secret. IG realbarbarapalvin

Barbara Palvin revela cómo se preparó para Victoria's Secret después de dar a luz

Más allá de su apariencia durante el desfile, Barbara Palvin compartió algunos detalles que no pudieron verse sobre la pasarela y que formaron parte de su experiencia como madre durante el evento.

La modelo agradeció a Victoria's Secret por adaptar algunos elementos de su vestuario a las necesidades que tenía durante el periodo de lactancia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el equipo de producción tuvo que coser almohadillas de lactancia en sus sujetadores para que pudiera participar en el desfile con mayor comodidad.

Palvin también compartió fotografías de los preparativos, incluida una en la que aparece utilizando un extractor de leche detrás del escenario, mientras se alistaba para su presentación.

La modelo explicó que estos momentos forman parte de una realidad que generalmente no aparece en las fotografías profesionales de las pasarelas, donde el público observa únicamente el resultado del trabajo de producción.

Su esposo, Dylan Sprouse, estuvo presente durante el desfile y fue captado animándola desde la primera fila mientras ella recorría la pasarela.

Aunque su participación fue breve, la preparación implicó organizar sus actividades profesionales y familiares mientras continuaba recuperándose del nacimiento de su hija.

Palvin también explicó que su vida cotidiana es muy diferente a lo que mostró durante el evento, pues hay días en los que encontrar tiempo para bañarse o comer tranquilamente representa una dificultad.

Barbara Palvin compartió una fotografía con su bebé mientras reflexionaba sobre la maternidad y los desafíos del posparto. IG realbarbarapalvin

Barbara Palvin pide no comparar los cuerpos de las mujeres después del embarazo

La conversación alrededor de Barbara Palvin también estuvo relacionada con su apariencia física, pues algunos usuarios destacaron que había regresado a las pasarelas pocas semanas después de convertirse en madre.

Sin embargo, la modelo aclaró que su experiencia no debe utilizarse como referencia para evaluar la recuperación de otras mujeres, ya que cada embarazo y cada posparto tienen características diferentes.

Antes del desfile, Palvin había comentado que su cuerpo se recuperó rápidamente y que durante el embarazo procuró mantener una alimentación saludable. También mencionó que realizó ejercicio ligero durante su recuperación.

No obstante, en su publicación posterior al evento insistió en que ninguna mujer debería sentirse presionada a alcanzar determinados resultados físicos después de dar a luz.

Barbara Palvin sostiene a su bebé mientras comparte su experiencia sobre la maternidad y la importancia del apoyo familiar. IG realbarbarapalvin

Su mensaje también abordó otras experiencias de la maternidad que suelen recibir menos atención en redes sociales, como el cansancio, las noches sin dormir y las dificultades para organizar las actividades más sencillas.

La modelo explicó que estos momentos también forman parte del proceso y que regresar a trabajar rápidamente no representa necesariamente una recuperación completa.

En declaraciones a Good Morning America, reconoció que todavía se encontraba en proceso de recuperación y que la maternidad había significado numerosos cambios en su rutina.

Palvin también pidió evitar las comparaciones entre madres, independientemente de si deciden regresar a trabajar, permanecer en casa o necesitan más tiempo para recuperarse.

La modelo y Dylan Sprouse, quienes se casaron en julio de 2023, recibieron a su primera hija, Sylvie, el 7 de septiembre de 2026. La pareja anunció públicamente su nacimiento a finales de ese mismo mes.