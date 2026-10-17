Barbara Palvin vuelve a Victoria’s Secret tras dar a luz y una carriola se roba el show

Barbara Palvin está lista para volver a las pasarelas y lo hará de una manera que no pasó desapercibida. A poco más de un mes de dar a luz a su primera hija, la modelo húngara fue confirmada para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, pero hubo un detalle en el anuncio que se robó las miradas con una carriola.

La marca de lencería dio a conocer la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales. En él aparece Barbara con un atuendo blanco, medias y botas, mientras pasea una carriola que lleva un letrero con la frase "Ángel a bordo".

El mensaje que acompañó la publicación también hizo referencia a su reciente maternidad:

La maternidad se ve bien en ti, Barbara Palvin. También la pasarela—nos vemos en LA.

La campaña no tardó en generar reacciones entre los seguidores de la modelo, quienes se sorprendieron al verla prepararse para uno de los eventos más importantes de la marca apenas unas semanas después del nacimiento de su bebé.

Barbara Palvin sorprende con una carriola en su regreso a Victoria's Secret

El anuncio de Victoria's Secret tuvo un detalle que conectó de inmediato con la nueva etapa de Barbara Palvin. La carriola y el letrero de "Ángel a bordo" hicieron un guiño tanto a su maternidad como a su lugar entre los ángeles de la firma.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos destacaron el poco tiempo que ha pasado desde el nacimiento de su hija, mientras que otros celebraron que esté lista para regresar al trabajo.

¡Guau! ¡Ella dio a luz como ayer y ya está en el show!, escribió una persona. Otro comentario expresó su sorpresa con un ¡No puede ser! Amiga, ¡cómo le haces!. También hubo quien resumió la escena con una frase: Madre es madre (literalmente)”.

Más allá de los comentarios, el video sirvió para confirmar que Barbara formará parte del desfile de 2026. Su regreso también vuelve a ponerla en el centro de la conversación sobre una carrera que ha mantenido durante años con una de las marcas más reconocidas de lencería.

¿Cuándo nació la hija de Barbara Palvin y Dylan Sprouse?

Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse se convirtieron en padres el pasado 7 de septiembre. La pareja dio la bienvenida a una niña a la que llamaron Sylvie, su primera hija.

Con el desfile programado para el domingo 18 de octubre, la modelo regresará a la pasarela apenas 41 días después del nacimiento de su bebé, es decir, poco menos de seis semanas.

La participación de Barbara llega en un momento importante de su vida personal, aunque la modelo no ha dado detalles sobre su preparación para el evento ni sobre cómo ha organizado esta nueva etapa familiar con sus compromisos profesionales.

Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse se convirtieron en padres el pasado 7 de septiembre. IG realbarbarapalvin

¿A qué hora será el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El desfile se realizará en Sony Pictures Studios, en Culver City, Los Ángeles, California. De acuerdo con los horarios anunciados, la Pink Carpet comenzará a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que el espectáculo principal está previsto para las 5:30.

Para Barbara, esta no será su primera aparición en el evento. Su historia con Victoria’s Secret comenzó en 2012. Después de una pausa en su participación, regresó a la pasarela en 2018 y un año más tarde fue nombrada ángel oficial de la marca.

El desfile se realizará en Sony Pictures Studios, en Culver City, Los Ángeles, California. AFP

La modelo volvió a desfilar en 2024, durante el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York, y también participó en la edición de 2025.

Ahora, en 2026, Barbara Palvin volverá a formar parte del espectáculo, pero esta vez con una nueva experiencia fuera de las pasarelas: la maternidad. Y aunque todavía falta verla desfilar, su carriola ya consiguió llamar la atención.