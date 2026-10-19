Barbara Palvin regresa a Victoria's Secret Fashion Show y Dylan Sprouse sorprende con su reacción al verla

Barbara Palvin y Dylan Sprouse protagonizaron uno de los momentos más comentados del Victoria's Secret Fashion Show 2026, que se realizó el 18 de octubre en Los Ángeles. Aunque la modelo fue una de las encargadas de desfilar, su esposo también llamó la atención por la manera en la que disfrutó verla sobre la pasarela.

El actor, conocido por su participación en la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, estuvo entre los invitados al evento de moda, donde varias modelos presentaron las nuevas propuestas de la famosa marca de lencería.

Barbara Palvin mostró su embarazo IG realbarbarapalvin

Para esta edición, el espectáculo reunió a diferentes personalidades del entretenimiento y la moda, quienes disfrutaron de las presentaciones musicales y de los atuendos que lucieron las modelos.

Así reaccionó Dylan Sprouse al ver a Barbara Palvin

Desde su lugar entre el público, el actor estuvo muy atento a la participación de Barbara Palvin. En cuanto la modelo apareció sobre la pasarela, Dylan no pudo ocultar su emoción y comenzó a animarla.

Uno de los momentos que más destacó ocurrió cuando Sprouse se levantó de su asiento para aplaudir a su esposa, mientras ella caminaba frente a los asistentes y mostraba uno de los conjuntos de Victoria's Secret.

Captura de pantalla

Durante su recorrido, Barbara también tuvo una interacción con su esposo, a quien le envió besos desde la pasarela.

¿Qué dijo Dylan Sprouse sobre el regreso de Barbara Palvin a Victoria's Secret?

Antes de que comenzara el espectáculo, el actor habló sobre la participación de su esposa y reconoció el esfuerzo que había hecho para prepararse.

En una entrevista con Zanna Roberts Rassi durante su paso por la alfombra rosa, Sprouse explicó que Barbara había estado "trabajando muchísimo" para volver a desfilar tras convertirse en madre.

Grosby

Además, contó que no conocía todos los detalles de la presentación, pues su esposa acostumbra mantener en secreto algunas partes de sus participaciones para sorprenderlo.

“Ella no me cuenta el orden de las cosas ni cómo se desarrollan. Me sorprende un poco. A veces veo sus caras, como si ya las hubiera visto antes, pero estoy muy emocionada por ver qué nos depara este año.”

Barbara Palvin también habló de su regreso después de convertirse en mamá

La participación de la modelo tuvo un significado especial, pues apenas el 7 de septiembre dio a luz a Sylvie, su primera hija con Dylan Sprouse. Su regreso ocurrió aproximadamente seis semanas después del nacimiento de la pequeña.

Al hablar con USA Today, Palvin reconoció que contar con la ayuda de sus familiares y amigos fue importante para poder participar en el desfile.

"Estoy muy agradecida de estar de vuelta. No estaría aquí sin mis padres, mi familia y mis amigos. Han sido de gran ayuda", afirmó.

También aprovechó una entrevista con Page Six para explicar cómo veía su regreso al trabajo después del parto.

"Les digo a todos: esto es normal. La baja por maternidad dura de seis a ocho semanas; mañana cumplo seis semanas, así que estoy haciendo lo mismo que todas las demás. ¡Y solo necesito desfilar por una pasarela!".

Dylan Sprouse habla de su nueva vida como papá y revela a quién se parece su hija

La llegada de Sylvie también fue uno de los temas que abordó el actor durante el evento. Además de compartir su admiración por Barbara, habló sobre los primeros días de su hija y algunos de los rasgos que ha heredado de sus padres.

El intérprete aseguró que la pequeña se parece mucho a su mamá, especialmente por sus ojos azules, aunque hizo una broma sobre lo que espera que haya heredado de él.

IG realbarbarapalvin

"Por suerte, tiene los preciosos ojos azules de Barbara. ¡Y son enormes! Si todo va bien, heredó mi sentido del humor y todo lo demás de Barbara", bromeó.

La pareja comenzó su historia en 2017, cuando coincidieron en una fiesta de Harper's Bazaar. Un año después iniciaron su noviazgo y, en septiembre de 2022, decidieron comprometerse durante un viaje a Big Sur.

Su boda se celebró en julio de 2023 en Hungría, país donde nació Barbara. Ahora, tres años después de casarse, ambos disfrutan de su nueva etapa como padres.