Un fuerte rumor sacude la escena musical internacional tras filtrarse los posibles nombres que encabezarán el concierto de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. De acuerdo con información difundida por el diario brasileño O Globo, dos figuras globales de géneros completamente opuestos compartirían el escenario principal en Brasilia durante la celebración oficial.

El columnista Lauro Jardim publicó esta versión periodística que encendió de inmediato la conversación digital entre millones de fanáticos en América Latina. Aunque el gobierno brasileño todavía no emite un comunicado oficial para confirmar el elenco, el reporte señala que la primera dama Rosângela 'Janja' Lula da Silva lidera directamente la organización de este espectáculo masivo.

Lula durante una conferencia en Turquía. REUTERS

La ceremonia donde Luiz Inácio Lula da Silva asumirá su cuarto mandato presidencial ocurrirá el próximo martes 5 de enero de 2027 en la capital brasileña. Este nuevo periodo gubernamental abarcará cuatro años bajo una reciente Enmienda Constitucional, extendiéndose desde esa jornada inaugural hasta el 5 de enero de 2031 ante miles de asistentes.

Tras conocerse la filtración de O Globo, usuarios en redes sociales bautizaron esta posible velada nocturna del 5 de enero como el "espectáculo del milenio". La expectativa crece minuto a minuto ante la posibilidad de presenciar un evento gratuito con estrellas de talla mundial frente al Palacio del Planalto.

Dos gigantes de la música mundial aparecen en el cartel filtrado

El reporte del medio brasileño apunta directamente a Bad Bunny y Roger Waters como las cartas fuertes para encabezar el concierto de investidura en Brasilia. A esta dupla de alto impacto se sumarían también otros referentes internacionales con fuerte compromiso social, entre los que destacan el músico franco-español Manu Chao y el guitarrista estadounidense Tom Morello.

La posible participación de Bad Bunny cobra fuerza debido a los antecedentes recientes ocurridos durante la contienda electoral brasileña. En plena campaña, el exitoso tema "Lo que le pasó a Hawaii" del artista puertorriqueño funcionó como banda sonora de uno de los comerciales más virales impulsados por el equipo de Lula da Silva.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. REUTERS

Aquel promocional utilizó una versión adaptada al portugués con arreglos de forró, ritmo tradicional del noreste brasileño, mientras una voz narraba el origen histórico del apellido Silva. El mensaje conectaba la llegada de los portugueses en 1500 y el significado latino de la palabra selva con la identidad del pueblo brasileño.

Por su parte, la presencia de Roger Waters encajaría con su conocida trayectoria de activismo político y sus constantes pronunciamientos públicos en la región. El exintegrante de Pink Floyd mantiene una postura abiertamente crítica frente a las políticas exteriores de Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN, señalando sus intervenciones en otras naciones.

Reacciones virales e imágenes creadas con inteligencia artificial

La filtración difundida por Lauro Jardim desató una oleada de publicaciones creativas entre los seguidores de ambos artistas en plataformas digitales. Diversos internautas compartieron imágenes generadas con inteligencia artificial donde aparecen Bad Bunny y Roger Waters abrazándose cordialmente antes de subir juntos al escenario en territorio sudamericano.

Otras ilustraciones digitales transformaron la fachada del Palacio del Planalto para simular la escenografía del evento, integrando referencias visuales al álbum más reciente del cantante puertorriqueño. Muchos usuarios celebraron la oportunidad de disfrutar un cartel de esta magnitud sin pagar boleto, calificándolo nuevamente como el "Show del milenio".

Roger Waters tocando la guitarra. Foto de FB: Roger Waters

Al mismo tiempo, la conversación en redes sociales abrió espacio para que el público propusiera nuevas incorporaciones musicales para la fiesta del 5 de enero de 2027. Entre las peticiones más repetidas figuraron los nombres de la estrella colombiana Shakira y la cantante brasileña Anitta para complementar la noche.

Por ahora, el cartel definitivo permanece en calidad de rumor periodístico a la espera de un anuncio oficial por parte de la presidencia de Brasil. Mientras llega la confirmación desde Brasilia, la versión publicada por O Globo mantiene en vilo a millones de fanáticos que sueñan con este histórico encuentro musical.