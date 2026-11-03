¿Qué pasó con Kendall Jenner y Bad Bunny? Así fue su historia de amor

Fue una de las parejas más inesperadas y comentadas del espectáculo internacional. La relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny reunió dos universos aparentemente distintos: el de la moda con el de la música urbana latina.

Entre citas románticas, viajes y discretas muestras de cariño, la supermodelo y el cantante puertorriqueño protagonizaron un romance que mantuvo a sus seguidores pendientes de cada movimiento. Sin embargo, después de una primera ruptura, una reconciliación y rumores, su historia terminó tomando caminos separados.

¿Cómo se conocieron Kendall Jenner y Bad Bunny?

Todo comenzó en febrero de 2023, cuando ambos fueron relacionados sentimentalmente después de coincidir en una salida con Justin y Hailey Bieber en Los Ángeles. De acuerdo con versiones publicadas en aquel momento por medios estadounidenses, Kendall y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, se conocieron a través de amigos en común, poco después de que él se instalara en California.

Kendall Jenner y Bad Bunny se conocieron a través de amigos en común y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Grosby

Aunque ninguno confirmó públicamente el noviazgo, las fotografías de sus encuentros comenzaron a alimentar las especulaciones. En marzo de ese año fueron captados besándose después de una cena en West Hollywood, una de las primeras señales de que entre ellos existía algo más que una amistad.

Así fue el romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny en 2023

La relación avanzó entre citas en restaurantes exclusivos, paseos a caballo y escapadas románticas. En abril, Kendall y Bad Bunny fueron vistos juntos en Coachella, donde la modelo acudió a apoyarlo durante su presentación.

Aunque intentaron mantener su relación lejos de los reflectores, sus encuentros, viajes y muestras de cariño despertaron rumores constantemente. Grosby

También compartieron momentos con amigos y disfrutaron de otros conciertos, mientras intentaban mantener los detalles de su vida sentimental lejos de los reflectores.

Uno de sus momentos más comentados llegó en mayo de 2023, cuando asistieron juntos a un partido de playoffs entre los Lakers y los Warriors. Aunque no desfilaron como pareja por la alfombra roja de la Met Gala de ese año, posteriormente fueron vistos juntos en una de las fiestas posteriores.

Con el paso de los meses, sus apariciones se hicieron cada vez más frecuentes. En septiembre protagonizaron la campaña Gucci Valigeria, una colaboración que convirtió su química en parte de una de las apuestas publicitarias de la firma italiana. Ese mismo mes se sentaron juntos en primera fila durante el desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán.

Su relación trascendió las citas románticas y llegó al mundo de la moda con una campaña conjunta para Gucci que dejó ver su complicidad. IG

A pesar de la atención mediática, ambos procuraron mantener cierta discreción. En una entrevista con Vanity Fair, Bad Bunny dejó claro que no sentía la obligación de explicar su vida privada a sus seguidores. Kendall, por su parte, había expresado que prefería encontrar un equilibrio entre compartir su felicidad y proteger sus relaciones de las opiniones externas.

¿Por qué terminaron Kendall Jenner y Bad Bunny la primera vez?

Después de varios meses juntos, en diciembre de 2023 comenzaron a circular noticias sobre el final de su romance. Una fuente cercana a la pareja confirmó a People que habían tomado caminos separados después de menos de un año de relación.

Entre las razones que trascendieron estuvieron sus complicadas agendas y sus diferentes prioridades profesionales. Mientras Kendall continuaba consolidando su carrera en la industria de la moda y sus negocios, Bad Bunny estaba concentrado en su música y sus compromisos internacionales.

La modelo y el intérprete de 'Tití Me Preguntó' vivieron un romance discreto que estuvo marcado por dos separaciones y una segunda oportunidad. Archivo

La separación, según las versiones publicadas entonces, habría ocurrido en buenos términos y sin resentimientos. Incluso durante las celebraciones de Año Nuevo de 2024, ambos coincidieron con amigos en común cerca de Barbados, aunque se aclaró que no habían retomado su relación.

La inesperada reconciliación de Kendall Jenner y Bad Bunny en 2024

Sin embargo, las señales de un posible acercamiento no tardaron en aparecer. En mayo de 2024, Kendall y el cantante fueron vistos conversando y riendo durante una fiesta posterior a la Met Gala. Días después, también fueron fotografiados saliendo del mismo hotel en Nueva York y compartiendo encuentros en Miami.

Después de terminar en diciembre de 2023, Kendall Jenner y Bad Bunny sorprendieron al reencontrarse durante las celebraciones posteriores a la Met Gala de 2024. Archivo

La reconciliación parecía confirmarse cuando la modelo fue vista entre el público de los conciertos de Bad Bunny durante su gira Most Wanted Tour en Florida. Finalmente, fuentes cercanas a ambos aseguraron a People que habían decidido darse una segunda oportunidad.

De acuerdo con esas versiones, nunca había existido un conflicto importante entre ellos y simplemente necesitaban tiempo para extrañarse y aclarar lo que querían. En junio incluso viajaron juntos a Puerto Rico, donde fueron captados durante una cena romántica, y posteriormente disfrutaron de una salida en París durante la Semana de la Moda Masculina.

¿Por qué terminaron definitivamente Kendall Jenner y Bad Bunny?

Aunque su reconciliación despertó expectativas entre sus seguidores, la historia no tuvo el desenlace que muchos imaginaban. A finales de 2024 habrían decidido separarse nuevamente, esta vez de manera mutua y sin mayores conflictos.

Aunque se dieron una segunda oportunidad, Kendall Jenner y Bad Bunny finalmente habrían decidido continuar sus vidas por separado. IG

Las razones exactas nunca fueron confirmadas por sus protagonistas. No obstante, las exigencias de sus respectivas carreras y sus diferentes proyectos personales volvieron a aparecer entre las posibles explicaciones de su distanciamiento.

Desde entonces, ambos han continuado enfocados en sus vidas profesionales. Bad Bunny ha seguido consolidando su posición como una de las figuras más importantes de la música internacional, mientras Kendall permanece como uno de los rostros más reconocidos de las pasarelas y las campañas de lujo.

Aunque su romance estuvo marcado por la discreción, sus apariciones y los pequeños gestos que compartieron dejaron suficientes recuerdos para convertirlos en una de las parejas más comentadas de los últimos años.