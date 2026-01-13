Bad Bunny supuestamente se molestó a la hora en que el público pidió la canción 120 en Chile

Durante su concierto en Chile, muchos fans corearon a gritos la canción “120” de Bad Bunny, lo que generó rumores de que el artista se habría enojado. Sin embargo, según quienes estuvieron presentes, Benito no mostró señales de molestia; simplemente continuó con el show tal como estaba planeado. El cantante debía realizar un cambio de tarima y vestuario, por lo que la inclusión improvisada de canciones no era posible dentro del tiempo limitado que tiene cada presentación.

Algunos asistentes y seguidores en redes sociales interpretaron que el conejo malo se habría molestado, pero en realidad su actitud fue de profesionalismo. La complejidad de un concierto de esta magnitud requiere una organización estricta: cada tema está programado, los cambios de escenario y vestuario están calculados al minuto, y agregar una canción de manera improvisada podría afectar el ritmo del show. Por ello, Bad Bunny decidió seguir con su agenda musical sin alterar la presentación.

En redes sociales, los internautas comentaron sobre la impresión que dio el artista durante el concierto. Algunos destacaron que aunque el público pedía su tema favorito, el cantante manejó la situación con seriedad y respeto hacia su propio espectáculo.

Un usuario escribió:

"Dice un dicho al público lo que pide, a veces se improvisa".

​" Compraste tu entrada, gastaste dinero, tiempo y quizás comida por darle prioridad a un concierto, pides una canción y se molesta, así es el mundo" .

. "Se llevó como mil millones y se enoja. El peor público, eso se sabe".

Estas opiniones reflejan la división de percepciones entre los asistentes. Mientras algunos pensaron que hubo malestar, otros comprendieron que un concierto de la magnitud de Bad Bunny requiere disciplinas estrictas y que los cambios repentinos no siempre son posibles. Su profesionalismo se mantiene intacto, y su enfoque sigue siendo ofrecer un espectáculo completo, con el tiempo exacto dedicado a cada canción, coreografía y momento visual que caracteriza sus shows.

El episodio de Chile evidencia cómo la pasión de los fans puede generar malentendidos sobre la actitud de los artistas. Lo cierto es que Bad Bunny, lejos de molestarse, continuó su presentación con energía, cumpliendo con la agenda musical prevista y asegurando que todos los presentes disfrutaran de un concierto organizado y emocionante. La reacción del público y las discusiones en redes sociales muestran que la relación entre artistas y fans puede ser intensa, pero no necesariamente refleja la realidad del momento.