Laura Bozzo reapaece tras rumores sobre su supuesta muerte

Laura Bozzo fue el centro de atención en redes sociales hace unos días luego de que comenzara a circular un video que aseguraba falsamente que la conductora peruana había fallecido. La publicación, manipulada con inteligencia artificial, generó gran confusión entre usuarios, especialmente porque la propia Bozzo compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, lo que avivó aún más los rumores.

Laura Bozzo desmintió por completo la información, confirmando que se encuentra en perfecto estado de salud. El caso volvió a poner sobre la mesa el peligro de los contenidos generados con inteligencia artificial que cada vez son más accesibles.

Imagen de Laura Bozzo

El video que aseguró Laura Bozzo había muerto

Todo comenzó con un clip que fue subido a diferentes plataformas digitales y que imitaba el formato de un noticiero real. En el video, se afirmaba lo siguiente:

“Acaba de fallecer Laura Bozzo a los 74 años, fue encontrada en el suelo de su casa, y la principal causa del fallecimiento podría haber sido una cirugía reciente que se había realizado en el rostro”.

Este contenido, claramente falso, fue compartido en múltiples cuentas, generando reacciones inmediatas. Usuarios expresaron condolencias y empezaron a circular mensajes en su honor.

La presentación del video hizo que muchos asumieran que la información era verdadera. La rapidez con la que se esparció evidencia el poder de desinformación que puede tener un contenido manipulado, especialmente cuando se apoya en el nombre de figuras reconocidas.

Laura Bozzo reaparece y desmiente rumores de su muerte

Ante la avalancha de comentarios, Laura Bozzo decidió pronunciarse sin rodeos. A través de su perfil en Instagram, reposteó los videos que afirmaban su fallecimiento, acompañados de un mensaje que tranquilizó a sus seguidores y desmintió lo que circulaba.

“Lista para lo que viene. Los amo mucho y estoy muy bien gracias a Dios, ni muerta ni internada.”

Este mensaje fue interpretado por muchos como una forma irónica de responder al rumor, aunque para otros, el hecho de compartir el video sin aclaración inmediata causó confusión. Sin embargo, poco después, Bozzo publicó un segundo video en el que se mostraba desde su casa, aparentemente en la zona de la alberca, y expresó su indignación por lo sucedido.

“Por el amor de Dios, debería de haber un tipo de reglas, que no se puede estar publicando cualquier mentira”.

