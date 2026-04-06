Bad Bunny Billions Club: ¿cuándo ver en Spotify el concierto exclusivo que realizó en Japón? 

Bad Bunny consentirá a sus fans, ya que recientemente se anunció el lanzamiento en streaming de un nuevo contenido que permitirá a sus seguidores ver uno de sus conciertos más exclusivos. La plataforma Spotify confirmó que transmitirá el show que el artista ofreció en Japón.

A través de esta producción, los fans podrán acceder a una presentación especial que originalmente se realizó ante un grupo reducido de asistentes. Este material forma parte de una estrategia que busca transformar eventos únicos en contenidos accesibles para millones de personas en todo el mundo.

(Foto: Grosby Group)

¿Cuándo estará disponible el concierto de Bad Bunny en Spotify?

El estreno de “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film” está programado para el 8 de abril. Este lanzamiento corresponde a un espectáculo que tuvo lugar en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, como parte de la serie Billions Club Live de Spotify.

Este evento fue diseñado para celebrar a los artistas que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma. En el caso de Bad Bunny, el concierto destacó un total de 29 canciones que alcanzaron esa cifra, consolidando su presencia dentro de este selecto grupo.

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La presentación tuvo un carácter íntimo, con una audiencia de poco más de 2,300 personas, lo que permitió una conexión cercana entre el cantante y sus seguidores. Además, marcó un momento importante al tratarse de su primera actuación en Asia.

Un repertorio lleno de éxitos

Durante el show, el cantante interpretó varios de sus temas más reconocidos, incluyendo “BAILE INoLVIDABLE”, “Me Porto Bonito” y “Tití Me Preguntó”. Estas canciones forman parte de su catálogo más popular y fueron coreadas por los asistentes a lo largo del concierto.

Uno de los momentos más llamativos fue la versión en salsa de “MIA”, que contó con músicos invitados en el escenario. También sorprendió la aparición del dúo Jowell & Randy durante la interpretación de “Safaera”, lo que elevó la energía del evento.

La reacción del reguetonero se volvió viral Especial

Otro punto destacado fue la canción “Yonaguni”, que incluye fragmentos en japonés. Este detalle generó una conexión especial con el público local, que respondió cantando y participando activamente durante la presentación.

Las palabras de Bad Bunny durante el show

En distintos momentos del concierto, el artista compartió reflexiones sobre su trayectoria y el significado de su música. Una de sus declaraciones más destacadas fue:

“Muchos números, pero no son números. Sino personas con las que he conectado a través de todos estos años con mi música”.

Además, resaltó el valor de la diversidad cultural presente en el evento al afirmar:

“Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y todos los latinos que estamos aquí (…), este show es prueba de que la música no tiene idioma”.

Spotify y su apuesta por experiencias globales

La serie Billions Club Live no es un concepto nuevo dentro de Spotify. Antes de este concierto, otros artistas como Ed Sheeran, Miley Cyrus y The Weeknd participaron en presentaciones similares en ciudades como Dublín, París y Los Ángeles.

Estas iniciativas buscan trasladar el éxito digital de los artistas al escenario, creando experiencias exclusivas para los fans y posteriormente compartiéndolas con audiencias más amplias mediante producciones audiovisuales.

PJG