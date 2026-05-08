¿Quién necesita flores? Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paseo de la Fama

Miley Cyrus recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 22 de mayo, en una ceremonia que contará con la participación de Anya Taylor-Joy y Donatella Versace como invitadas especiales.

El reconocimiento será entregado por la Cámara de Comercio de Hollywood y marcará un nuevo momento en la trayectoria de una artista que pasó de estrella juvenil de Disney a una de las figuras más reconocibles del pop contemporáneo.

La ceremonia se realizará a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, en el 7011 de Hollywood Boulevard, en Hollywood. El evento también será transmitido en vivo a través del sitio oficial del Paseo de la Fama. La estrella de Cyrus será la número 2,845 dentro de este reconocimiento administrado por la Cámara de Comercio de Hollywood.

¿Quiénes acompañarán a Miley Cyrus en la ceremonia?

El homenaje tendrá como oradoras invitadas a la actriz Anya Taylor-Joy y a la diseñadora Donatella Versace, dos figuras vinculadas a distintos momentos de la cultura pop, el cine y la moda. La ceremonia será conducida por Ellen K, personalidad de iHeartMedia, quien recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2012.

La presencia de Versace también conecta con la historia visual de Miley Cyrus. La cantante ha usado diseños de la firma en alfombras rojas, presentaciones y sesiones editoriales, y ha construido parte de su imagen pública a partir de transformaciones estéticas que cruzan música, moda y performance.

Anya Taylor-Joy, por su parte, suma una presencia ligada al cine y a una generación de actrices que han desarrollado una relación cercana con la moda de autor. Su participación en la ceremonia coloca el homenaje en un punto intermedio entre la música, el estilo y la cultura audiovisual.

Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paso de la Fama Especial

El reconocimiento de Hollywood a Miley Cyrus

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, destacó el impacto de Cyrus en la industria del entretenimiento. “Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento”, señaló en el anuncio oficial retomado por Billboard.

La productora también subrayó que varias generaciones crecieron viendo la evolución de la artista, desde sus primeros años en televisión hasta su consolidación como cantante, compositora y figura cultural. La frase resume una parte central de su carrera: Miley Cyrus no ha permanecido fija en una sola imagen, sino que ha transitado por distintas etapas públicas, musicales y visuales.

El anuncio de la estrella llega después de que Cyrus fuera incluida en la clase 2026 del Paseo de la Fama de Hollywood, una generación en la que también fueron anunciados nombres como Timothée Chalamet y Demi Moore.

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Los puntos clave de la ceremonia

Fecha: viernes 22 de mayo .

viernes . Hora: 11:30 a.m. , tiempo del Pacífico.

, tiempo del Pacífico. Lugar: 7011 Hollywood Boulevard , Hollywood.

, Hollywood. Estrella: número 2,845 del Paseo de la Fama.

número del Paseo de la Fama. Invitadas: Anya Taylor-Joy y Donatella Versace .

y . Presentadora: Ellen K , de iHeartMedia.

, de iHeartMedia. Transmisión: en vivo por el sitio oficial del Paseo de la Fama.

De Hannah Montana a Flowers

Miley Cyrus comenzó su carrera como una de las figuras juveniles más populares de Disney Channel gracias a Hannah Montana, serie que la convirtió en un rostro global durante la segunda mitad de los años 2000. Esa etapa le permitió cruzar televisión, música, cine, giras y mercancía en una de las franquicias juveniles más exitosas de su generación.

Después de ese periodo, Cyrus construyó una carrera musical bajo su propio nombre. En Billboard Hot 100 ha colocado dos canciones en el número uno: Wrecking Ball y Flowers. Esta última se convirtió en uno de los mayores éxitos de su etapa adulta y le dio dos premios Grammy: grabación del año y mejor interpretación pop solista.

Su carrera también incluye cuatro álbumes número uno en el Billboard 200 bajo su nombre o vinculados a su proyecto musical: Hannah Montana 2 / Meet Miley Cyrus, Breakout, Hannah Montana: The Movie y Bangerz.

bgpa