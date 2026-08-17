Aylín Mujica recuerda a su hijo Mauro con emotivo mensaje a un mes de su muerte

Aylín Mujica recordó a su hijo Mauro Menéndez con una emotiva carta publicada en redes sociales, justo cuando se cumple un mes de su fallecimiento. La actriz habló del dolor que enfrenta desde su partida y de la fuerza que necesita para continuar con su vida.

Actualmente, la cubana se encuentra en Colombia, donde participa en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP. Desde ahí, este 17 de agosto compartió unas palabras dedicadas a su primogénito, quien murió el pasado 17 de julio durante un viaje a Barbados.

Aylín Mújica Instagram

Aylín Mujica dedica una carta a su hijo Mauro

En su publicación, la actriz expresó lo difícil que ha sido pasar un mes sin la presencia de Mauro y aseguró que no existen palabras para describir cuánto lo extraña.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste a otra dimensión, hijo mío. Un mes sin poder abrazarte, sin escuchar tu voz y sin tenerte físicamente a mi lado. Te extraño de una manera que no existen palabras para explicar”.

Especial

A través de su mensaje, Aylín Mujica también le pidió a su hijo que continúe enviándole fortaleza desde donde se encuentre.

“La necesito para continuar respirando, para levantarme cada mañana y aprender a vivir con este vacío tan inmenso que dejaste”.

Pese al dolor, la actriz explicó que ha intentado mantenerse activa y concentrarse en sus compromisos profesionales, pues considera que eso es lo que Mauro habría querido para ella.

Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica. Especial

“Estoy haciendo justamente lo que sé que te gustaría que hiciera: enfocarme en mi trabajo, seguir adelante y tratar de vivir la vida, aunque ahora nada sea igual sin ti. Lo hago por ti, llevando tu amor y tu recuerdo conmigo en cada paso. Tus hermanos me están llenando de amor cada día, te aman mucho”.

La actriz promete mantener vivo el legado musical de Mauro

Otro de los puntos más emotivos de la carta fue la promesa que Aylín Mujica le hizo a su hijo: trabajar para que su música “nunca morirá”. La famosa aseguró que buscará que el talento y la esencia de Mauro continúen llegando a otras personas.

“Tu música será una parte eterna de tu legado, porque mientras alguien te escuche, tú seguirás vivo”.

Foto: IG @aylinmujic

Para cerrar la publicación, la actriz reiteró el profundo amor que siente por su primogénito y aseguró que seguirá honrando su vida hasta el momento en que puedan reencontrarse.

“Te amo más allá de esta vida, mi Mau querido. Sigue acompañándome, cuidándome y dándome fuerzas. Yo seguiré aquí, honrando tu vida y amándote hasta que volvamos a encontrarnos. Te amo”, finalizó.

¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez perdió la vida el 17 de julio mientras se encontraba de viaje con un grupo de amigos en Barbados. Al hablar anteriormente sobre lo ocurrido, la actriz explicó que su hijo sufrió varias convulsiones mientras jugaba futbol y posteriormente presentó complicaciones graves.