Avengers: Endgame Encore inicia preventa en México: Fechas, formato y detalles

La expectativa por el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se ha incrementado este año con el próximo estreno de Avengers: Doomsday, pero antes de ello y para tener una conexión en la última película de Los Vengadores se lanzará una nueva versión denominada 'Avengers: Endgame Encore'.

La nueva película consiste en una versión extendida y remasterizada de la cinta lanzada originalmente en 2019, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, pero que ahora tendrá una duración de 185 minutos convirtiéndola en la más extensa del Universo Marvel.

La gran clave de la nueva cinta es que dentro de las escenas adicionales se explicará una parte de la conexión con 'Avengers: Doomsday'. El objetivo del estudio es preparar el terreno narrativo —recordando los viajes en el tiempo y la integración de los X-Men— antes de la llegada del Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr. en la nueva entrega que se estrenará en diciembre de 2026.

¿Dónde estará disponible 'Avengers: Endgame Encore' en México?

En México, la venta anticipada de entradas ya se encuentra habilitada a través de las aplicaciones móviles y sitios web de las dos principales cadenas en el país desde el 24 de septiembre.

Cinépolis: La preventa está disponible en complejos seleccionados que cuentan con pantallas de formato premium IMAX y la nueva tecnología Infinity Vision , garantizando la máxima resolución visual.

La preventa está disponible en complejos seleccionados que cuentan con pantallas de formato premium y la nueva tecnología , garantizando la máxima resolución visual. Cinemex: Inició la venta de boletos en sus salas tradicionales y pantallas de gran formato en cines participantes de las principales ciudades.

Dado que Disney ha trabajado con el nuevo formato Infinity Vision no todas las salas del país tendrán la proyección de la película.

La cinta original será retirada del servicio de Disney+ y, posteriormente, regresará al catálogo en su versión extendida, esto antes del esperado estreno de Avengers: Doomsday pactada para finales de año y de la cual también ya se espera la preventa.