Reducen sentencia de Sean “Diddy” Combs tras rehabilitación: ¿cuándo saldrá de prisión?

En octubre de 2025, el productor musical Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en un tribunal federal de Estados Unidos.

Desde entonces, el artista cumple su condena en el Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey. En las últimas semanas, la Oficina Federal de Prisiones actualizó su fecha estimada de liberación luego de que ingresara al Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), un esquema que permite reducciones en la pena bajo ciertos criterios establecidos por la autoridad penitenciaria.

Su defensa sostiene que la llamada estaba protegida por el privilegio abogado-cliente. | Grosby

Condena de Sean “Diddy” Combs en octubre de 2025

La sentencia fue dictada en octubre de 2025, cuando un tribunal federal determinó que Combs era culpable de dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución. El fallo estableció una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de otras disposiciones contempladas en la resolución judicial emitida en ese momento.

La acusación se centró en hechos que, según la fiscalía, configuraban violaciones a la legislación federal en materia de transporte con fines ilícitos. Durante el proceso judicial, la defensa del artista rechazó los señalamientos y anunció que recurriría la decisión mediante los mecanismos legales disponibles en el sistema federal.

Tras la lectura de la sentencia, los abogados de Combs confirmaron que interpondrían una apelación con el objetivo de revertir o reducir la condena. Desde entonces, el proceso de revisión judicial continúa en curso ante instancias superiores, mientras el productor cumple su pena en un centro penitenciario federal.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el también empresario fue trasladado al Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, donde permanece bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones.

¡Filtran FOTO inédita! así luce la ficha policial de 'Diddy' tras ser arrestado

Ingreso al programa de rehabilitación RDAP

La reducción en el tiempo estimado de reclusión se produjo después de que Combs ingresara al Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), un esquema administrado por la Oficina Federal de Prisiones que contempla beneficios para internos que cumplen con determinados requisitos y completan el tratamiento.

El RDAP está diseñado para personas privadas de la libertad que presentan antecedentes de abuso de sustancias y que voluntariamente solicitan participar en un tratamiento estructurado. El programa incluye sesiones terapéuticas, seguimiento conductual y un componente residencial dentro del propio centro penitenciario.

Según información publicada por Page Six, la participación de Combs en este programa influyó en la actualización de su fecha de liberación. El medio señaló que la Oficina Federal de Prisiones ajustó el calendario tras su ingreso formal al tratamiento.

Los representantes legales del artista emitieron un comunicado en el que confirmaron su participación en el programa.

“El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, centrado en su crecimiento y con un cambio positivo”, indicaron .

Diddy cumple una condena de 50 meses por violar la Ley Mann, relacionada con prostitución. | Grosby

Nueva fecha de liberación de Sean Combs

De acuerdo con la actualización oficial, la nueva fecha estimada de salida de prisión fue fijada para el 25 de abril de 2028. Esta modificación representa una reducción aproximada de un mes y medio respecto al calendario previamente proyectado por la autoridad penitenciaria federal.

La Oficina Federal de Prisiones no emitió un posicionamiento público adicional sobre el caso específico, pero el ajuste se enmarca en las disposiciones que permiten reducciones de sentencia por participación y conclusión satisfactoria de programas como el RDAP.

La fecha original contemplaba la liberación en un periodo posterior de 2028, en línea con la condena de cuatro años y dos meses impuesta en octubre de 2025. Con la actualización, el calendario de cumplimiento se acorta dentro de los márgenes previstos por la normativa federal.

Hasta el momento, no se han informado cambios adicionales en las condiciones de reclusión ni en el estatus jurídico del productor. La reducción anunciada corresponde únicamente al cálculo administrativo de la pena y no implica la anulación de la sentencia dictada por el tribunal.

Sean “Diddy” Combs deberá pasar un mes adicional en prisión tras un retraso en su fecha de liberación | Grosby

Antecedentes y apelación en curso

No es la primera vez que la fecha de liberación de Combs registra modificaciones. En noviembre de 2025, reportes indicaron que el calendario había sido ajustado de mayo a junio de 2028, tras registros disciplinarios vinculados a presunta mala conducta en el centro penitenciario.

Esos cambios fueron reflejados en los sistemas de la Oficina Federal de Prisiones, encargada de administrar los tiempos de cumplimiento de condena y los créditos aplicables conforme al comportamiento y a la participación en programas institucionales.

Mientras avanza su permanencia en prisión y su participación en el RDAP, la defensa de Combs mantiene activa la apelación presentada tras la sentencia de octubre de 2025. El recurso busca revisar los fundamentos del fallo y eventualmente modificar la resolución judicial.

Hasta que exista una decisión definitiva en la instancia de apelación, la condena se mantiene vigente. La fecha estimada del 25 de abril de 2028 es, por ahora, el plazo oficial establecido por la autoridad penitenciaria para la posible liberación de Sean “Diddy” Combs.