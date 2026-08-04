Creadora ecuatoriana acusa a Roro de copiar su estilo en TikTok y muestra pruebas

Las controversias para la creadora de contenido española Rocío López Bueno, conocida globalmente como Roro, suman un nuevo capítulo. Luego de los cuestionamientos tras su participación en La Velada del Año VI, la tiktoker ecuatoriana identificada como @galitaari publicó un extenso testimonio donde acusa a la influencer de haber replicado su estilo visual, tono narrativo y dinámicas de cocina para construir el personaje con el que alcanzó la fama internacional.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Galitaari detalló que desde 2018 ella generaba este contenido y, a diferencia de Roro ella no lo hacía actuado. “No era un personaje, no era una estrategia, no era una fórmula, simplemente era yo", afirmó la creadora ecuatoriana.

La sudamericana expuso que en 2022 grabó una receta de pasta para su hermano utilizando la frase "Hoy le pregunté a mi hermano lo que le apetecía comer", una estructura idéntica al famoso latiguillo "A Pablo le apetecía..." que posteriormente catapultó a la española.

El origen del conflicto con Roro y el quiebre digital

Según la denunciante, el vínculo entre ambas comenzó cuando entabló una conversación fortuita por Tinder con Pablo, pareja de Roro. A partir de ese momento, notó una presencia constante de la influencer en sus perfiles personales antes de que esta fuera una figura pública:

Esta chica, R, aparecía dentro de mis historias como de las primeras siempre, a cualquier hora que yo publicara siempre ella aparecía", explicó Galitaari.

Posteriormente, la ecuatoriana comenzó a recibir comentarios despectivos y mensajes agresivos desde cuentas asociadas a la influencer. La situación escaló cuando la cuenta principal de TikTok de la tiktoker fue dada de baja por supuesta suplantación de identidad, perdiendo años de trabajo. Tras intentar reconstruir su comunidad digital, descubrió que Roro la mantenía bloqueada en perfiles que teóricamente no debía conocer.

Empecé a notar similitudes entre algunos de mis vídeos antiguos y un contenido que en ese momento empezó a viralizarse. No tengo manera de explicar estas similitudes... Ustedes tienen criterio propio y pueden deducir y sacar sus propias conclusiones", puntualizó.

"Seamos más conscientes a quién hacemos famosos porque ni siquiera eran las metas de esas personas... Me voy a mojar diciendo que esta persona a mi parecer no fue buena. En su momento me hizo comentarios muy ofensivos", concluyó la tiktoker.