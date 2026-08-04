¿Qué es la Ouija y para qué sirve? El tablero entró a La Casa de los Famosos México y así se jugó

La Ouija volvió a ser tema de conversación luego de que el tablero ingresó a La Casa de los Famosos México 2026. Algunos participantes decidieron participar en el juego mientras las cámaras del 24/ captaron lo que ocurrió.

El influencer Fede Vigevani fue quien tuvo la iniciativa de ingresar el tablero de la Ouija al reality, sin embargo, inicialmente necesitaba autorización de la producción. Posteriormente, se realizó una dinámica en la que el público decidió si podía utilizarla dentro de la casa y así consiguió que entrara el juego.

La Ouija en La Casa de los Famosos México 2026

La Ouija. Especial

Luego de que La Jefa autorizó la actividad al interior de La Casa, durante la madrugada, algunos habitantes participaron en el juego.

Fede Vigevani, quien es el participante infiltrado del reality, comenzó a explicar a sus compañeros la forma en que se jugaba y luego abrió la sesión diciendo:

Hola, queremos comunicarnos con seres de más allá y queremos pedir permiso para jugar, siempre con respeto”.

Cuando preguntó que, si había una presencia con ellos, el indicador comenzó a moverse y los participantes se pusieron nerviosos. La tensión subió cuando el indicador volvió a desplazarse sin que ninguno de los jugadores reconociera que lo estaba moviendo.

La sesión siguió su curso y escaló cuando Vigevani preguntó si la presencia era un espíritu bueno y el indicador se movió hacia el ‘sí’.

El momento de mayor tensión llegó cuando las luces del jardín se apagaron y luego se escucharon gritos que nadie dentro pudo identificar. Brianda señaló que había sido la producción.

Luego del susto, Vigevani cerró la sesión diciendo en el tablero que quería cerrar el juego y el portal. El influencer confesó que él no había movido nada y que sentía que alguien lo hacía.

¿Qué es la Ouija?

La Ouija. Especial

También conocida como "tablero parlante" o "tablero espiritual", es un juego de mesa compuesto por un tablero con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, las palabras "Sí", "No" y "Adiós", además de un indicador móvil llamado planchette o puntero.

Originalmente fue comercializada como un juego de salón a finales del siglo XIX, aunque con el paso de los años adquirió una fuerte reputación relacionada con el ocultismo y la supuesta comunicación con espíritus.

Lo cierto es que hoy en día sigue siendo un objeto muy popular en la cultura del terror gracias a películas, series y relatos paranormales.

Su historia además suele genera confusión porque varias personas participaron en su creación. En 1890, el empresario Charles Kennard impulsó la fabricación del famoso tablero, mientras que el abogado Elijah Bond fue quien registró la primera patente del llamado talking board o tablero parlante. En sus primeras demostraciones también participó la médium Helen Peters Nosworthy, a quien se le atribuye haber propuesto el nombre "Ouija" durante una sesión.

Tiempo después, el empresario William Fuld adquirió los derechos de fabricación y fue quien logró convertir la ouija en un fenómeno comercial que alcanzó fama internacional. Por ello, durante muchos años se creyó, de forma equivocada, que él había sido el inventor del tablero.

¿Para qué sirve la Ouija?

La Ouija. Especial

Desde su creación, la ouija ha sido utilizada con diferentes propósitos, dependiendo de las creencias de quienes la practican. Para algunas personas, es una herramienta que permite intentar establecer comunicación con espíritus, entidades o personas fallecidas. Quienes creen en estas prácticas aseguran que, mediante el movimiento del puntero sobre el tablero, es posible recibir respuestas a preguntas, pedir consejos o conocer supuestos mensajes del "más allá".

Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existe ninguna prueba que demuestre que la ouija tenga la capacidad de contactar con espíritus o fuerzas sobrenaturales. Diversos estudios señalan que el movimiento del puntero puede explicarse por el llamado efecto ideomotor, un fenómeno psicológico en el que las personas realizan pequeños movimientos musculares de manera inconsciente, sin percatarse de que ellas mismas están moviendo el indicador.

Además de su supuesto uso espiritual, la ouija también ha sido empleada simplemente como un juego de entretenimiento o curiosidad.

En la actualidad, la ouija sigue despertando interés porque representa un misterio para muchas personas. Mientras algunos la consideran un simple juego basado en la sugestión y la psicología, otros prefieren evitarla por motivos religiosos o por la creencia de que podría tener consecuencias paranormales.

¿Cómo se juega la Ouija?

La Ouija. Especial

La forma tradicional de jugar consiste en:

Colocar la ouija sobre una superficie plana.

Dos o más personas ponen ligeramente los dedos sobre el puntero.

Uno de los participantes hace preguntas.

Se espera a que el puntero se desplace por el tablero señalando letras, números o las respuestas "Sí" y "No".

Al terminar, quienes practican este juego suelen mover el puntero hasta la palabra "Adiós", como parte del ritual para dar por finalizada la sesión.

Aunque muchas personas siguen estos pasos como un ritual espiritual, para otras simplemente se trata de un juego recreativo.