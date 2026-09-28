“Siempre serán mis ángeles”: viudo de Hiromi la recuerda a 9 años de su muerte

A nueve años de la muerte de Hiromi Hayakawa, Fernando Santana volvió a recordar a la cantante y a su hija Julieta, quienes fallecieron el mismo día en 2017. El viudo de la exintegrante de La Academia mantiene presente la memoria de ambas y, en una fecha tan significativa, compartió un mensaje para honrar su recuerdo.

Santana dedicó nuevamente unas palabras a Hiromi y a Julieta, a quienes considera sus “ángeles”. La publicación forma parte de los distintos homenajes que el cantante ha realizado durante estos años para recordar a su esposa y a la bebé que esperaban.

Santana dedicó nuevamente unas palabras a Hiromi y a Julieta, a quienes considera sus “ángeles” @marlahiromi

¿Qué dijo Fernando Santana al recordar a Hiromi a 9 años de su muerte?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Fernando Santana recordó este domingo 27 de septiembre, el noveno aniversario luctuoso de la cantante y de la hija de ambos. Además, describió que el momento de la muerte de ambas fue “el peor día de su vida”, aunque las reconoció como sus “ángeles”.

Son 9 años donde la vida me quitó todo mi mundo, donde reproché y maldije mil veces lo vivido, donde no tenía idea de cómo calmar el dolor, donde no sabía qué seguía y cómo iba a hacer para ponerme en pie y continuar, pero hoy de esa misma manera agradezco mil veces lo que tengo en mi vida y a mi hermosa familia.

Es una realidad innegable que siempre las llevaré en el corazón y que siempre estaremos unidos por el amor. Les mando un beso hasta donde quiera que se encuentren, Hiro y Julieta, gracias por cuidarme y mandarme 2 ángeles, Gina y Pía, para que me acompañaran a compartir esta vida. Siempre serán mis ángeles🤰🏻💫 27…

Fernando Santana recordó el noveno aniversario luctuoso de la cantante y de su hija Julieta @ferfo_santana

¿Quién fue Hiromi Hayakawa y por qué se hizo famosa?

Hiromi Hayakawa alcanzó popularidad en México después de participar en la tercera generación de La Academia en 2004. Aunque no llegó a la final del concurso, su participación marcó el inicio de una carrera que posteriormente se extendió al teatro musical, la televisión y el doblaje.

Entre las presentaciones más representativas de Hiromi durante su paso por el programa de canto se encuentran las interpretaciones de “No me importa nada”, “Maquillaje”, “Gracias”, “Y volveré” y “Duende”, esta última junto a Carlos Rivera.

Después de La Academia, Hiromi desarrolló una trayectoria en el teatro musical. Participó en obras como Mentiras, el musical, 12 princesas en pugna y Bule Bule. También prestó su voz para producciones de doblaje como Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo y Los Muppets.

La actriz también apareció en televisión, en El Chema, serie en la que interpretó a Lucy Li, conocida como “La chinita”.

Por ello, aunque Hiromi suele ser recordada por su historia personal y su muerte, su trayectoria artística también forma parte de su legado dentro del espectáculo mexicano.

Hiromi Hayakawa alcanzó popularidad en México después de participar en la tercera generación de La Academia en 2004. @marlahiromi

Hiromi y Fernando Santana: así fue su historia de amor

La historia entre Hiromi y Fernando Santana se desarrolló dentro del ambiente del teatro musical. Ambos compartieron proyectos artísticos y posteriormente comenzaron una relación.

La pareja se casó en 2017 y poco después anunció que esperaba a su primera hija, a quien llamarían Julieta.

El matrimonio tuvo pocos meses para disfrutar esta nueva etapa. En septiembre de ese mismo año, Hiromi presentó complicaciones durante el embarazo y murió junto con su bebé.

Con el paso del tiempo, Fernando Santana ha hablado en distintas ocasiones sobre la relación que tuvo con la cantante y sobre el proceso que enfrentó después de su muerte.

La pareja se casó en 2017 y poco después anunció que esperaba a su primera hija @marlahiromi

¿Qué le pasó a Hiromi y cómo murió junto a su bebé Julieta?

Hiromi murió el 27 de septiembre de 2017, a los 34 años, cuando tenía ocho meses de embarazo.

La cantante ingresó a un hospital después de presentar un fuerte dolor. De acuerdo con declaraciones de su madre, Lourdes Elsa Salas, la situación se complicó durante la madrugada y los médicos detectaron una hemorragia interna.

La bebé que esperaba, Julieta, murió primero. Posteriormente, los médicos intentaron controlar la hemorragia de Hiromi y realizaron procedimientos para estabilizarla, pero la cantante sufrió varios paros cardiacos y finalmente falleció.

Años después, su círculo cercano informó que la muerte de Hiromi y Julieta estuvo relacionada con el síndrome de HELLP, una complicación grave asociada con el embarazo. Esta referencia corresponde a la información publicada por el medio al recordar el caso.

Hiromi murió el 27 de septiembre de 2017, a los 34 años, cuando tenía ocho meses de embarazo. @marlahiromi

¿Qué ha sido de Fernando Santana después de la muerte de Hiromi?

Después de la muerte de Hiromi, Fernando Santana continuó con su carrera artística y, con el paso de los años, volvió a formar una familia.

En 2021 hizo pública su relación con Gina Crespo. Posteriormente, en junio de 2022, Santana anunció que ambos esperaban un bebé. La noticia llegó casi cinco años después de la muerte de Hiromi y Julieta.

El cantante compartió la noticia durante el Día del Padre y expresó su felicidad por tener nuevamente la oportunidad de convertirse en papá.

Sin embargo, la nueva etapa familiar no ha significado el olvido de Hiromi. A nueve años de su muerte, Fernando Santana volvió a dedicarle un mensaje y también recordó a Julieta.

El recuerdo de ambas permanece ligado a una de las historias más dolorosas de la televisión y el teatro musical mexicano. Para Santana, el 27 de septiembre continúa como una fecha para mantener presentes a quienes formaron parte de una etapa fundamental de su vida.

Nueve años después de su muerte, Fernando Santana volvió a recordar públicamente a la cantante y a su hija. Su mensaje se suma a los homenajes que ha compartido en distintos momentos y que mantienen vigente la memoria de Hiromi entre sus seguidores.