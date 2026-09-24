¿Hubo o no pelea entre Jesse y Joy? Esposa del músico aclara mensaje que desató rumor

Luego del rumor de que la separación de Jesse y Joy fue por un tema de pelea entre hermanos, Mónica León, esposa de Jesse Huerta, aclaró el mensaje que originó dichas especulaciones.

Fue Jesse Huerta quien anunció su pausa en el dúo con Joy debido a asuntos personales como tener una mayor convivencia con su familia y cuidar de su bienestar. Sin embargo, de ahí se desató una oleada de suposiciones principalmente de sus fans sobre la razón que lo habría llevado a tomar esa decisión.

Todo el rumor creció cuando la esposa de Jesse, Mónica León, compartió un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una posible indirecta por lo que estaba sucediendo con el dúo.

En el mensaje habló de la familia, el amor y los límites, aunque la frase que más llamó la atención fue: “La verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa”.

Esposa de Jesse Huerta aclara mensaje que desató rumor de pelea con Joy

Separación de Jesse y Joy. @moninis.kitchen

Tras la polémica en torno al dúo de Jessy y Joy, la chef y panadera Mónica León decidió aclarar el significado de sus palabras que elevaron la tensión que gira en torno de los músicos.

Mónica indicó que la frase en la que hizo referencia a que la verdad siempre sale a la luz, no confirma una pelea entre Jesse y Joy, sino solo cuestiona la versión de que su esposo había dejado “plantada” a la prensa, refiriéndose al día en que Joy ofreció una conferencia y el músico no llegó.

La verdad de la que hablaba ayer fue acerca de hacer ver que mi marido dejó ‘plantada’ a la prensa, eso no estuvo bien y no es, NO ES VERDAD”, escribió de manera contundente.

Esa conferencia a la que se refiere Mónica, la ofreció Joy el 22 de septiembre en el Auditorio Nacional, después de que su hermano ya había anunciado que se alejaba del grupo.

Sobre esto, la chef añadió que Jesse había informado previamente que no asistiría y defendió la trayectoria del músico. Asimismo, en su nuevo mensaje, dejó ver el respaldo a su esposo:

Yo, como esposa, SIEMPRE voy a apoyar a mi amor y estar MUY orgullosa de él”.

En tanto, defendió la decisión de Jesse de buscar nuevos retos personales y recordó que los cambios pueden generar miedo, pero también abrir la puerta a comenzar de nuevo.

¿Qué dijo Joy en la conferencia?

Separación de Jesse y Joy. @joy

En la conferencia a donde no llegó Jesse, Joy no logró contener el llanto y, con la voz quebrada, la cantante reconoció que atraviesa “días muy difíciles” desde que Jesse anunció, el pasado 15 de septiembre, su decisión de tomar distancia del grupo para priorizar su salud mental y emocional.

Joy relató que se enteró de la noticia apenas 20 minutos antes que el público.

Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, confesó ante los medios, en una conferencia marcada por la ausencia de su hermano.

La artista insistió en que no existe ningún conflicto entre ambos y evitó hacer especulaciones sobre los planes profesionales de Jesse: “Yo no puedo hablar por él”.

Pese a la incertidumbre, Joy confirmó que Jesse & Joy continuará con los compromisos ya agendados para este año y 2027, incluyendo un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre, que marcará su primera presentación en solitario sin su hermano.

Nace “Jesse and the Supernovas”

Separación de Jesse y Joy. @jesseboy

En su primer mensaje, Jesse había dicho que tomaba una pausa por su bienestar. En tanto, después surgió la controversia debido a que, a unos días de su anuncio, informó sobre un proyecto nuevo en solitario llamado “Jesse and the Supernovas”.

Tras ello, Jesse dejó claro que su pausa corresponde a Jesse & Joy y no significa abandonar la música.

De acuerdo con el hermano de Joy, el proyecto no nació como consecuencia de su decisión de hacer una pausa en el dúo, sino que se trata de una propuesta que ya estaba planeada y calendarizada, por lo que el anuncio abrió una nueva etapa en su carrera.

El músico resumió su postura con una frase que busca despejar las dudas sobre su futuro artístico: “Mi descanso es de Jesse & Joy no de la música”.

De esta manera, el cantante planteó una separación entre la pausa del dúo y su intención de continuar desarrollando música.

Por ahora, lo que permanece públicamente establecido es que Jesse tomó distancia temporal de Jesse & Joy, Joy seguirá con las fechas anunciadas y Jesse ya puso en marcha Jesse and the Supernovas.

Los rumores acerca de una supuesta ruptura familiar no han sido confirmados ni por Jesse ni por Joy.

¿Cuánto duraron juntos Jeesse & Joy?

Separación de Jesse y Joy. @jesseyjoy

Jesse y Joy Huerta comenzaron a trabajar juntos en la música desde principios de los años 2000. En 2005 firmaron con Warner Music México y poco después lanzaron su primer álbum, Esta es mi vida (2006), con canciones como “Espacio sideral”, tema que ayudó a colocarlos rápidamente entre las nuevas figuras del pop en español.

A lo largo de su trayectoria, de más de 21 años, el dúo construyó una carrera marcada por el pop, las baladas y elementos de pop rock y folk. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Dueles”, “Ecos de amor”, “Llorar” y “Me soltaste”. También han lanzado álbumes como ¿Con quién se queda el perro?, Un besito más, Aire y Clichés, además de realizar giras por México, Latinoamérica, Estados Unidos y otros países.

Su trabajo juntos les valipo importantes reconocimientos dentro de la industria musical, entre ellos varios Latin Grammy y un Grammy estadounidense. Con más de dos décadas de trayectoria, Jesse & Joy se consolidaron como uno de los dúos de hermanos más reconocidos del pop latino, gracias a una propuesta que evolucionó con el tiempo sin alejarse de las canciones emocionales y las armonías vocales que caracterizan su música.