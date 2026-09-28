¡Keanu Reeves en México con Dogstar!; banda del actor se une a concierto de A Perfect Circle y Puscifer 

Keanu Reeves está por cambiar los sets de filmación por un escenario en México. El actor, conocido por interpretar a Neo en Matrix y a John Wick, llegará al país con Dogstar, la banda en la que toca el bajo desde hace más de tres décadas.

El actor comparte el escenario con dos músicos que lo han acompañado desde los años noventa y con quienes retomó el proyecto después de una larga pausa. El grupo tiene cuatro discos de estudio, música nueva y una serie de conciertos que ahora incluye una parada en la Ciudad de México.

Keanu Reeves tocará en México con Dogstar: ¿cuándo y dónde?

La cita será el 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano, en la Ciudad de México. Dogstar se incorporó al concierto de A Perfect Circle y Puscifer, un cartel en el que también figura Dave Hill.

Cortesía: Musicvibe

A Perfect Circle y Puscifer ya estaban anunciados para esta fecha. Ambas agrupaciones están vinculadas con Maynard James Keenan, también vocalista de Tool.

¿Quiénes son Dogstar, la banda de Keanu Reeves?

El grupo está integrado por Bret Domrose en la guitarra y la voz, Robert Mailhouse en la batería y Keanu Reeves en el bajo. Los tres forman un trío de rock alternativo originario de California.

Dogstar comenzó a tocar en la década de los noventa y publicó Our Little Visionary en 1996 y Happy Ending en 2000. Después, la banda pasó muchos años sin lanzar un álbum.

IG: dogstar

Su regreso llegó en 2023 con Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, el disco con el que Domrose, Mailhouse y Reeves volvieron a presentarse juntos.

Y la reunión siguió dando música. En mayo de 2026 lanzaron All In Now, su cuarto álbum de estudio, producido por Nick Launay.

Entre los artistas con los que ha trabajado el productor están IDLES, Yeah Yeah Yeahs y Nick Cave and the Bad Seeds. El disco salió bajo Dillon Street Records, el sello de la propia banda.

¿Cómo ver a Dogstar y Keanu Reeves en México?

Para ver a Dogstar habrá que asistir al concierto del 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, los boletos se pueden adquirir mediante Funticket y en taquillas de Forum Buenavista.