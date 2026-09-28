Preventa de "Avengers: Doomsday" colapsa apps de Cinépolis y Cinemex

La esperada preventa de Avengers: Doomsday comenzó este lunes 28 de septiembre en México, pero la emoción de los fans de Marvel rápidamente se convirtió en frustración debido a las fallas que presentaron las plataformas de Cinépolis y Cinemex.

Desde las primeras horas del día, usuarios acudieron a las aplicaciones y páginas web de ambas cadenas para intentar conseguir boletos para las primeras funciones de la película. Sin embargo, muchos se encontraron con problemas para ingresar, consultar horarios o completar el proceso de compra.

¿Qué pasó con las aplicaciones de Cinépolis y Cinemex?

Preventa de Avengers Doomsday colapsa Cinemex y Cinépolis. X

La preventa comenzó alrededor de la medianoche, aunque las cadenas no habían establecido previamente una hora exacta para iniciar la venta. Esto provocó que numerosos seguidores estuvieran pendientes desde antes de las 00:00 horas para asegurar sus lugares.

Con la llegada de la preventa, las plataformas comenzaron a presentar distintos errores. Entre los reportes de los usuarios estuvieron páginas que no cargaban, aplicaciones que se quedaban congeladas, funciones que no aparecían y dificultades para seleccionar el complejo, horario o asiento.

También hubo personas que señalaron problemas al momento de realizar el pago e incluso casos en los que se habría registrado un cargo en la tarjeta sin que recibieran inmediatamente la confirmación de sus boletos.

La situación rápidamente se trasladó a redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla, quejas y memes sobre las dificultades para conseguir entradas para una de las películas más esperadas del año.

Cinépolis responde a los reportes de fallas

En el caso de Cinépolis, algunos usuarios encontraron problemas desde el acceso a la plataforma. Entre los mensajes reportados apareció uno que solicitaba conectarse a otra red de internet, mientras que en otros casos la aplicación simplemente no permitía avanzar.

La cadena respondió a algunos usuarios en X y señaló que su equipo ya estaba revisando los inconvenientes registrados. Hasta el momento de los primeros reportes, Cinépolis no había explicado públicamente cuál era la causa técnica específica de las fallas.

Además de los problemas para ingresar, usuarios señalaron que determinadas funciones desaparecían o no estaban disponibles, lo que dificultó completar la compra.

Cinemex señala trabajos de mantenimiento

Cinemex también presentó problemas durante el inicio de la preventa. Algunos usuarios encontraron dificultades para acceder a su sitio web y reportaron mensajes que indicaban que la página no estaba disponible.

En este caso, información mostrada en la propia plataforma apuntaba a que se estaban realizando trabajos de mantenimiento, por lo que el servicio sería restablecido una vez que concluyeran dichas labores.

La situación generó confusión entre los usuarios, especialmente porque la preventa acababa de comenzar y la demanda por los boletos era elevada.

¿Por qué se saturaron las plataformas?

Uno de los principales factores detrás de los problemas fue la gran cantidad de personas que intentaron ingresar al mismo tiempo para comprar sus boletos.

La expectativa por Avengers: Doomsday provocó que muchos fans se conectaran desde los primeros minutos de la preventa, lo que generó una alta demanda sobre las plataformas digitales de ambas cadenas.

A esto se sumó que esta primera etapa de venta estaba enfocada en determinadas salas con formato Infinity Vision, por lo que la disponibilidad inicial era más limitada que la que habrá cuando se habiliten otros formatos y complejos.

La combinación entre la alta demanda y la disponibilidad limitada hizo que algunas funciones cambiaran rápidamente, aparecieran como agotadas o dejaran de mostrarse temporalmente.

¿Qué es Infinity Vision y por qué no aparecen todos los cines?

Preventa de Avengers Doomsday colapsa Cinemex y Cinépolis. Captura de tráiler

La primera etapa de la preventa de Avengers: Doomsday se habilitó para salas con certificación Infinity Vision, un formato premium que concentra determinadas características de imagen y sonido.

Por esta razón, no todos los complejos ni formatos de las cadenas estaban disponibles desde el comienzo de la venta. La oferta de funciones se ampliará posteriormente conforme se anuncien las siguientes etapas de la preventa.

En Ciudad de México, entre los complejos señalados con este formato se encuentran Mítikah, Portal San Ángel, Oasis Coyoacán, VIP Plaza Interlomas, Patio Santa Fe, Portal Centenario, Perisur, Universidad, VIP Miyana, Plaza Aeropuerto y Patio Universidad, de Cinépolis.

En Cinemex aparecen complejos como Market Artz Pedregal, Premium Manacar, Santa Fe, Parque Duraznos, Market Insurgentes, San Antonio y Mundo E.

¿Qué hacer si te cobraron pero no recibiste tus boletos?

Uno de los problemas que más preocupación generó entre los usuarios fueron los reportes de cargos realizados sin una confirmación inmediata de la compra.

En estos casos, lo recomendable es no intentar realizar nuevamente la operación de inmediato. Primero hay que revisar el correo electrónico asociado a la cuenta, el historial de compras y el estado de la transacción para verificar si el boleto quedó registrado.

Esto es importante porque, durante una saturación, realizar varios intentos de pago podría provocar movimientos duplicados o retenciones temporales en la tarjeta.

Hasta los primeros reportes de este 28 de septiembre, las cadenas no han informado cuántos usuarios resultaron afectados.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Preventa de Avengers Doomsday colapsa Cinemex y Cinépolis. Captura de tráiler

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el jueves 17 de diciembre de 2026. Cinemex también confirmó funciones de medianoche, por lo que algunos complejos tendrán proyecciones desde los primeros minutos de la fecha de estreno.

La preventa de este 28 de septiembre corresponde a una primera etapa, por lo que todavía se espera que las cadenas incorporen más complejos, formatos y horarios conforme se acerque el estreno.