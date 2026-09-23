Jesse y Joy: Estas son las fechas de los conciertos que Jesse aún tiene en México

La decisión de Jesse y Joy de tomar caminos separados continúa generando dudas entre sus seguidores, especialmente por los compromisos que ambos artistas ya tenían programados para este 2026.

Después de la conferencia de prensa que Joy ofreció en la Ciudad de México, en la que habló sobre la situación de la agrupación, Jesse también compartió su postura a través de redes sociales. Una de las principales preguntas de los fans es qué ocurrirá con los conciertos que ya estaban anunciados y hasta cuándo podrán ver a los hermanos juntos sobre el escenario.

Foto: Instagram hbomaxmx

¿En qué fechas todavía cantarán Jesse y Joy juntos?

De acuerdo con el comunicado publicado por Jesse, ambos continuarán cumpliendo con los compromisos que ya estaban establecidos antes de la separación.

En el caso de México, los seguidores todavía tendrán oportunidad de ver a los hermanos compartir escenario en algunas presentaciones programadas para los próximos meses.

Las fechas confirmadas son:

24 Sep Santa Cruz, Bolivia

25 Sep La Paz, Bolivia

26 Sep Copacabana, Bolivia

27 Sep Sao PAulo, Brasil

29 Sep Santiago, Chile

30 Sep Santiago, Chile

20 Oct Tampico, México

21 Oct CDMX, México

31 Oct Lima. Perú

01 Nov Buenos Aires, Argentina

04 Nov Montevideo, Uruguay

06 Nov Córdova, Argentina

07 Nov Tucumán, Argentina

11 Nov Valencia, España

Nov Valencia, España 13 Nov Sevilla España

15 Nov Valencia, España

16 Nov Madrid, España

17 Nov Londres, Inglaterra

04 Dic Chihuahua, México

Por lo tanto, los conciertos en Tampico, Ciudad de México y Chihuahua aparecen entre las últimas oportunidades para disfrutar a Jesse y Joy juntos en territorio mexicano.

Los hermanos Huerta llevaban juntos más de 20 años Instagram: Jesseboy

¿Cuándo dejará Jesse de presentarse con Joy?

Jesse explicó que continuará participando en los compromisos de Jesse & Joy que ya estaban pactados hasta el 5 de diciembre de 2026.

A partir de entonces, el cantante dejará de formar parte de las presentaciones de la agrupación. Esto significa que no participará en el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

En su comunicado, Jesse señaló:

...Como compartí desde el principio estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre. Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participará en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.”, se lee en el comunicado

La separación marca un cambio importante en la trayectoria del dúo, aunque por ahora ambos artistas deberán completar las presentaciones que ya habían sido acordadas.

Foto: Instagram Jesse y Joy

El cantante Jesse explicó que su proyecto Jesse and the Supernovas ya estaba contemplado desde meses antes y no surgió como consecuencia de su decisión de tomar distancia de la agrupación.

A través de sus redes sociales, el músico detalló que después de más de dos décadas de trayectoria considera necesario hacer una pausa de la dinámica de Jesse & Joy para dedicar mayor atención a su vida personal, su familia y a su bienestar.

Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, escribió.

¿Hay más conciertos de Jesse y Joy confirmados?

Hasta el momento, el calendario oficial de la agrupación no contempla nuevas fechas después de las presentaciones programadas para diciembre de 2026.

Así, los conciertos previamente anunciados en México, Estados Unidos y distintos países de América del Sur tienen como límite los compromisos establecidos hasta el 4 de diciembre, mientras que el 6 de diciembre está contemplada la presentación de Joy sin la participación de Jesse.

Para los seguidores del dúo, las próximas semanas serán una oportunidad para despedir esta etapa y disfrutar de algunas de las últimas presentaciones en las que ambos hermanos compartirán el escenario.