¿Yeri Mua entra a La Casa de los Famosos? Galilea Montijo anuncia nuevo habitante este domingo

Galilea Montijo confirmó que un nuevo habitante entrará a La Casa de los Famosos México 2026 este domingo, luego de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud.

La conductora dio el anuncio en un video difundido por las cuentas oficiales del reality, donde adelantó que la llegada ocurrirá por el carrusel, el mismo mecanismo que suele marcar salidas y momentos clave dentro del programa.

“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante y, mientras la expectativa se apodera de ‘La Casa’, todo México se pregunta: ¿de quién se trata?”, dijo Galilea Montijo.

La producción no reveló el nombre de la persona que ingresará, por lo que el anuncio desató especulaciones entre los seguidores del programa. El nuevo habitante será presentado el domingo 6 de septiembre a las 8:30 p.m., durante la sexta gala de eliminación por Las Estrellas.

Aldo Rendón dejó La Casa por problemas de salud

El anuncio llega después de que Aldo Rendón abandonó la competencia el martes 1 de septiembre.

El stylist explicó en vivo que necesitaba atender un problema de salud fuera del reality, debido a que las condiciones del encierro no le permitían iniciar el tratamiento correspondiente.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy… No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé”, dijo Aldo Rendón.

Su salida modificó la dinámica de la temporada y dejó abierta la duda sobre si la producción integraría a otra celebridad para ocupar el espacio que dejó dentro de la casa.

Yeri Mua suena como posible nueva habitante

Aunque la producción no ha confirmado el nombre del nuevo ingreso, Yeri Mua se convirtió en la candidata que más circula en redes sociales.

La especulación creció después de que la cantante habló en una transmisión en vivo sobre la posibilidad de entrar al reality. Según reportes, Yeri dijo que sí le gustaría sumarse a la temporada y bromeó con que dentro de la casa hay “puro mueble”.

“Pues yo creo que sí, manas, porque ya ven que puro mueble”, comentó Yeri Mua durante el live.

La intérprete también mencionó que le agradan algunas personalidades del programa, como Karina Torres y el propio Aldo Rendón, a quien podría sustituir si la teoría de redes resulta cierta.

Foto: Instagram yerimua

Una publicación eliminada alimentó el rumor

El nombre de Yeri Mua tomó más fuerza después de que usuarios señalaron una supuesta publicación de las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México en la que, presuntamente, se habría confirmado su ingreso.

La imagen habría sido eliminada segundos después de publicarse, lo que reforzó entre seguidores la idea de que la cantante podría entrar este domingo.

¿Cuándo se sabrá quién entra a La Casa de los Famosos?

El nuevo habitante será revelado durante la gala de eliminación del domingo 6 de septiembre, en punto de las 8:30 p.m.

Por ahora, la única información confirmada es que una nueva celebridad entrará por el carrusel y que su llegada busca mover nuevamente la dinámica del juego tras la salida de Aldo Rendón.

Mientras tanto, el nombre de Yeri Mua domina las conversaciones en redes, aunque su participación no ha sido oficializada.

La expectativa quedó abierta: La Casa de los Famosos México tendrá nuevo habitante y el misterio se resolverá en plena gala dominical.

bgpa