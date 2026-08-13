¿Quién es Ricky Álvarez? Ariana Grande publica románticas fotos con el bailarín

El nombre de Ricky Álvarez se puso en tendencia luego de que la famosa cantante Ariana Grande publicó fotos junto al bailarín en su cuenta oficial de Instagram.

La reaparición de Ariana Grande y Ricky Álvarez juntos en las imágenes ha desatado especulaciones sobre una posible reconciliación tras varios años separados.

Desde mediados del pasado mes de julio, comenzó el rumor del regreso de la pareja, después de que TMZ señaló que la cantante estadounidense habría retomado su relación con Ricky Álvarez.

En ese entonces, personas cercanas a Ariana y Ricky señalaron al medio estadounidense que ambos decidieron reencontrarse para retomar su relación, aunque sin apresurar las cosas.

Ariana Grande publica fotos con Ricky Álvarez

Ariana Grande publica románticas fotos con Ricky Álvarez. Especial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa cantante compartió varias imágenes en donde mostró cómo fueron sus últimos días en Estados Unidos, antes de arrancar su gira por Reino Unidos.

Las fotografías que destacaron fueron dos en especial, en donde aparece junto al bailarían Ricky Álvarez, con quien trabajó y tuvo una relación amorosa hace aproximadamente 10 años.

Las fotos, en medio de rumores sobre una supuesta reconciliación, avivan las especulaciones. Sin embargo, la cantante no confirmó nada sobre un posible regreso con el bailarín.

Pese a ello, algunos de sus fans consideraron que esa fue una forma de hacer oficial su relación nuevamente, pues en ambas imágenes aparecen abrazados en un aparente tono romántico.

Entre los comentarios en su publicación se lee:

Pasó de Thank you next a tráiganme un ex.

No es muy thank u next de tu parte.

Llevo años amando este ship y si es verdad espero que sean muy felices.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre un regreso entre Ariana Grande y Ricky Álvarez.

¿Quién es Ricky Álvarez?

Ariana Grande publica románticas fotos con Ricky Álvarez. Especial

Ricky Álvarez es un artista mexicoamericano que ha construido su trayectoria principalmente en el mundo de la danza, la fotografía y la dirección creativa. Su nombre completo es Richard John Álvarez y nació en San Diego, California. Aunque su relación con Ariana Grande lo convirtió en una figura conocida entre los seguidores de la cantante, Ricky también ha desarrollado su propio camino dentro de la industria del entretenimiento, la moda y las artes visuales.

Su carrera comenzó como bailarín y llegó a formar parte del equipo de Ariana Grande durante la etapa de Honeymoon Tour, en 2015. Fue precisamente durante esa gira cuando surgió el romance entre ambos. Ariana y Ricky comenzaron a salir ese mismo año y permanecieron juntos hasta 2016, en una relación que llamó especialmente la atención porque coincidió con uno de los momentos de mayor crecimiento de la cantante como estrella internacional.

Con el paso del tiempo, Ricky fue explorando otras facetas profesionales y se alejó poco a poco de los escenarios para concentrarse en la fotografía, el video y la dirección creativa. También fundó el proyecto creativo All Things Mean, con el que ha participado en distintos trabajos relacionados con la moda y la imagen. Su propuesta combina elementos de fotografía, movimiento, estilo y cultura, lo que le ha permitido trabajar en proyectos vinculados con reconocidas marcas de la industria.

Después de su separación de Ariana en 2016, ambos lograron mantener una relación cercana. Incluso cuando la cantante lo mencionó en su famosa canción Thank U, Next, lanzada en 2018, Ricky reaccionó con humor y demostró que no existía resentimiento entre ellos. Durante los años siguientes continuaron en contacto y compartieron distintos momentos, dejando claro que su relación había evolucionado de un romance a una amistad.

Este mes de agosto del 2026, sin embargo, la historia volvió a cambiar. Ariana y Ricky comenzaron a aparecer nuevamente juntos y las señales de una posible reconciliación no tardaron en llamar la atención de sus seguidores.

¿Amor, en medio de la polémica por el físico de Ariana Grande?

Ariana Grande publica románticas fotos con Ricky Álvarez. Especial

Las fotos de Ariana con Ricky llaman la atención en medio de la polémica por el físico de Ariana Grande.

Ariana Grande ha enfrentado durante años comentarios y críticas sobre su apariencia física, especialmente por los cambios en su peso. En redes sociales, algunas personas suelen comparar fotografías de distintas etapas de su vida y hacen especulaciones sobre su salud sin conocer realmente por lo que atraviesa. La cantante ha reconocido que este tipo de comentarios le han afectado, sobre todo porque comenzó a recibir opiniones sobre su cuerpo desde que era muy joven.

En 2023, Ariana habló directamente sobre el tema y pidió a sus seguidores dejar de opinar sobre el cuerpo de otras personas. Explicó que una etapa en la que algunos consideraban que tenía una apariencia más saludable fue, en realidad, uno de los momentos en los que peor se encontraba. Para ella, una persona puede verse de determinada manera y estar pasando por una situación completamente distinta, por lo que considera injusto asumir cómo está alguien únicamente por su aspecto. En entrevistas posteriores también ha contado que aprendió a protegerse de estos comentarios poniendo límites y alejándose de los espacios que afectan su bienestar.

La cantante últimamente intenta convertir esa experiencia en un mensaje de empatía. En lugar de responder constantemente a las especulaciones sobre su físico, insiste en que nadie conoce la historia completa detrás de la apariencia de otra persona. También recomienda a sus seguidores dejar de seguir cuentas o contenidos que les hagan sentir mal con ellos mismos.