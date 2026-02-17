Premios Lo Nuestro 2026: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO?

Premios Lo Nuestro regresan en 2026 con una nueva edición que volverá a reunir a las figuras más influyentes de la música latina. Esta premiación, que se ha consolidado como una de las más importantes dentro del género, celebrará su ceremonia número 38 con una noche dedicada a reconocer los lanzamientos, colaboraciones y trayectorias que marcaron el último año.

Cada año, esta gala destaca por sus presentaciones en vivo y por la participación del público en varias categorías. En esta ocasión, los seguidores ya pueden prepararse para disfrutar de una velada que combinará espectáculos musicales, reconocimientos especiales y la emoción propia de una premiación que celebra lo mejor del talento latino.

¿Cuándo y a qué hora ver Premios Lo Nuestro 2026?

La edición 2026 de los Premios Lo Nuestro se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026. El recinto elegido para esta ocasión es el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos, un espacio que frecuentemente alberga conciertos y eventos de gran magnitud dentro de la industria del entretenimiento latino.

El inicio de la transmisión está programado para las 7:00 p.m., horario en el que comenzará oficialmente la ceremonia. Como cada año, se espera que desde minutos antes se comparta la llegada de los artistas a la alfombra roja y momentos previos que forman parte de la cobertura especial.

¿Dónde ver los Premios Lo Nuestro 2026 en vivo?

Las opciones para seguir los Premios Lo Nuestro 2026 en vivo son variadas. En México, el evento podrá verse a través de Canal 5 en señal abierta, lo que permitirá disfrutar de la transmisión gratuita por televisión.

Para quienes prefieren verlo en dispositivos digitales, la plataforma ViX ofrecerá la transmisión en tiempo real, lo que facilita seguir la ceremonia desde celular, computadora o Smart TV tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

Además, en algunos países la gala también formará parte de la programación de Univision, UNIMÁS y Galavisión, como parte de la cobertura internacional del evento.

¿Qué se espera de la gala este año?

A lo largo de su historia, los Premios Lo Nuestro han reconocido a los exponentes más destacados de la música latina en categorías que abarcan pop, urbano, regional mexicano y tropical, entre otras. Una característica importante es que el público participa en la votación para elegir a sus artistas favoritos, lo que convierte la ceremonia en un reflejo directo de las preferencias de los seguidores.

Para esta edición 2026, nombres como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro figuran entre los más nominados, lo que ha generado mayor interés en la premiación.

