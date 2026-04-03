"Ella lo pagó": Arath de la Torre defiende a Galilea Montijo por retoques estéticos en su rostro

En los últimos días, Galilea Montijo se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su apariencia tras someterse a un procedimiento estético. La conductora, decidió hablar abiertamente sobre los cambios en su rostro luego de que usuarios comenzaran a señalarla y cuestionar su imagen.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores defendieron su derecho a modificar su apariencia, otros lanzaron comentarios negativos sobre su aspecto, especialmente en los días posteriores al procedimiento, cuando los resultados aún no eran definitivos.

Arath de la Torre rompe el silencio

Ante este escenario, Arath de la Torre decidió pronunciarse públicamente. Lejos de alimentar la polémica, el conductor optó por enviar un mensaje de apoyo hacia su amiga y colega.

Ella lo pagó, ella lo hizo y la hace sentir bien, expresó, dejando claro que las decisiones sobre el cuerpo son personales.

Además, dejó ver el cariño que siente por Galilea Montijo, a quien describió como una persona única y admirable, reforzando la idea de que su respaldo no es reciente, sino construido a lo largo de años de trabajo en conjunto.

Un llamado a respetar decisiones personales

El mensaje de Arath de la Torre fue más allá de una simple defensa. El actor subrayó que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sin ser objeto de críticas constantes.

En medio del debate, también se puso sobre la mesa una reflexión que ha cobrado fuerza en los últimos años: evitar opinar sobre los cuerpos ajenos. La exposición mediática de figuras públicas suele provocar juicios inmediatos, pero casos como este evidencian la necesidad de fomentar una conversación más respetuosa.

Arath de la Torre Mezcalent

Procedimientos estéticos: resultados que requieren tiempo

Uno de los puntos que más se discutieron tras la aparición de Galilea Montijo fue el aspecto temporal de su rostro. Expertos y comentaristas coinciden en que este tipo de procedimientos no muestran resultados finales de inmediato.

Inflamación, cambios en la piel y ajustes graduales son parte del proceso normal. De hecho, en intervenciones como rinoplastias o tratamientos faciales, los resultados definitivos pueden tardar meses en apreciarse por completo.

Galilea Montijo IG

Este contexto es clave para entender por qué muchas figuras públicas enfrentan críticas prematuras, basadas en etapas intermedias del proceso estético.

Una trabajadora incansable

Más allá de la polémica, el conductor destacó un aspecto que, según él, define a Galilea Montijo: su disciplina. Señaló que es una mujer sumamente trabajadora, con múltiples proyectos y compromisos que requieren constancia y esfuerzo.

Este reconocimiento fue bien recibido por los fans, quienes consideran que su trayectoria en televisión habla por sí sola.

Galilea Montijo Especial

Entre la polémica y el apoyo

La situación deja ver dos caras de la conversación pública: por un lado, la rapidez con la que surgen las críticas; por otro, la importancia de las redes de apoyo en momentos de exposición mediática.

Mientras la discusión continúa, las palabras de Arath de la Torre han servido para equilibrar la narrativa, enfocándola en el respeto y la empatía.

Al final, la polémica por los cambios en el rostro de Galilea Montijo deja una lección clara: las decisiones personales no deberían convertirse en motivo de ataque.

Galilea Montijo Especial

Y en medio del ruido digital, la frase “ella lo pagó” se ha convertido en un recordatorio contundente de que, más allá de la opinión pública, cada persona tiene el derecho de sentirse bien consigo misma.

AAAT*