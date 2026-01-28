Arath de la Torre ABANDONA programa tras enterarse que su hija estaba hospitalizada

La mañana de este 28 de enero, Arath de la Torre conmovió a los televidentes del programa Hoy al explicar los motivos detrás de su repentina ausencia. El conductor reveló que tuvo que abandonar el matutino tras enterarse de que su hija había sido hospitalizada y sometida a una cirugía de emergencia.

Durante la transmisión en vivo, Arath aclaró que su salida no tuvo nada que ver con compromisos profesionales, sino con una situación familiar que requería toda su atención. Su testimonio fue recibido con respeto y apoyo tanto por parte de sus compañeros como del público.

"Primero lo primero": Arath explica su decisión

Visiblemente conmovido, el conductor explicó que su hija fue operada del apéndice, una intervención que tuvo que realizarse de manera inmediata.

Quiero mandar un saludo especial a mi hija que está en el hospital, ayer la operaron del apéndice, expresó Arath frente a las cámaras.

El también actor compartió que la joven se encuentra en recuperación y aprovechó el espacio para enviarle un mensaje lleno de cariño:

Arath de la Torre (Foto: Mezcal Entertainment)

Te mando un beso, te amo. A mi mujer que la está cuidando.

Más adelante, reiteró el amor hacia su familia con palabras que rápidamente conectaron con la audiencia:

Mi amor, te amo, recupérate pronto, besos besos, cosita hermosa, de todos, besos.

Una decisión tomada desde el corazón

Arath de la Torre fue enfático al señalar que no dudó ni un segundo en salir corriendo del programa para estar al lado de su hija.

Por eso me salí, me salí corriendo ayer. No era seguidilla, era ir a ver a mi hija. Primero lo primero, primero lo primero, dijo con firmeza.

El mensaje dejó claro que, pese a su compromiso profesional, la familia ocupa el lugar más importante en su vida. Sus palabras fueron ampliamente aplaudidas en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su papel como padre.

Arath de la Torre

Arath de la Torre agradece al personal médico

Además de explicar lo sucedido, Arath aprovechó el espacio para agradecer públicamente al equipo médico que atendió a su hija durante la cirugía y el proceso de recuperación. Aunque no dio detalles específicos del hospital, reconoció la labor del personal de salud, subrayando la tranquilidad que le brindaron en un momento de angustia.

Este gesto fue bien recibido por la audiencia, especialmente en un contexto donde los mensajes de reconocimiento al sector médico suelen generar empatía y solidaridad.

Arath de la Torre (Foto: Mezcal Entertainment)

Un llamado a la audiencia: cuidar a la familia

Antes de cerrar su intervención, Arath de la Torre lanzó un mensaje directo a quienes lo escuchaban desde casa, recordando la importancia de cuidar a los hijos y estar atentos a cualquier señal de alerta.

Claro, cuiden a sus hijos, dijo de manera breve pero contundente.

El mensaje resonó entre padres y madres que siguen diariamente el programa, reforzando el tono humano y cercano que caracteriza al conductor.

¿Quiénes son los hijos de Arath de la Torre?

Arath de la Torre está casado con Susy Lu, actriz, con quien ha formado una familia sólida desde hace varios años. El conductor es padre de tres hijos: Gala, Lía y Lucca. Aunque suele mantener la vida privada de sus hijos lejos del foco mediático, en ocasiones como esta no duda en expresar públicamente el amor y la prioridad que representan para él.

AAAT*